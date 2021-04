Max Verstappen vence prova cheia de batidas em Ímola

Realizado sob chuva, o emocionante GP da Emilia-Romagna teve diversos acidentes, registrou até bandeira vermelha e terminou com a vitória do holandês Max Verstappen. Logo na largada, o piloto da Red Bull pulou da terceira para a primeira posição e conseguiu fazer uma corrida quase perfeita. O inglês Lewis Hamilton, da Mercedes, que havia cravado a pole position, terminou na segunda posição. O heptacampeão, líder do Mundial de Fórmula 1 após duas provas, foi um dos que se envolveram em batidas em Ímola — acertou o guard rail —, mas conseguiu se manter na pista e foi beneficiado por uma paralisação. Lando Norris, da McLaren, completou o pódio.

A bandeira vermelha tremulou após um acidente entre Valtteri Bottas e George Russel. “Estou decepcionado. Você pode defender posição, mas é necessário respeitar a velocidade e as condições quando se está acima de 330 km/h”, disse Russel, em mensagem no Twitter. “Não sei do que ele está falando. Pelo que vi nos replays, eu sempre deixei espaço para dois carros passarem, só que ele perdeu controle e bateu em mim. Foi um erro claro dele. Não estou feliz com ele, mas é assim que as coisas são”, respondeu o finlandês. Também houve uma batida entre Nicholas Latifi e Mick Schumacher.

⚠️ SAFETY CAR (LAP 33/63) ⚠️

Russell and Bottas have a huge coming together into Tamburello and are both out of the race

Both drivers are out of the car and okay#ImolaGP 🇮🇹 #F1 pic.twitter.com/Y0xWuGm8Mb

— Formula 1 (@F1) April 18, 2021