McLaren renova contrato de Lando Norris até o final da temporada de 2025

Reprodução/F1 Na temporada de 2021, Lando Norris subiu ao pódio quatro vezes e conquistou sua primeira pole position



A McLaren anunciou nesta quarta-feira, 9, a extensão do contrato de Lando Noris até o final da temporada de 2025 da Fórmula 1. Com isso, o britânico se tornou o piloto com o vínculo mais longo do grid – superando Charles Leclerc, da Ferrari, e Esteban Ocon, da Alpine, que têm contrato até o fim de 2024. Norris se juntou à equipe em 2019, seu ano de estreia na F1. Em 2021, o piloto teve sua melhor campanha, conquistando quatro pódios, sua primeira pole position e chegando perto de conquistar a sua primeira vitória da carreira no GP da Rússia. Atualmente, o jovem é companheiro de equipe do australiano Daniel Ricciardo. A dupla continuará junta na escuderia até 2023. “A oportunidade de estender nosso relacionamento com Lando reflete não apenas nosso compromisso, mas nossa crença e confiança em seu talento. “É também um forte sinal de confiança e compromisso de Lando em nós como equipe e em nossa jornada para a disputa do Campeonato Mundial”, disse Andreas Seidl, chefe da equipe.

“Lando mostrou um crescimento impressionante nos últimos quatro anos e tem sido parte fundamental do impulso e da trajetória de desempenho da equipe. Ainda estamos em nossa jornada para lutar na frente, e Lando é um elemento-chave do nosso plano. Então mantê-lo, ao lado de Daniel e da nossa liderança sênior, nos dá estabilidade à medida que construímos nosso objetivo final”, finalizou o chefe. “A temporada passada foi mais um grande passo, tanto na minha carreira quanto no desempenho do time, e vejo e sinto todo o trabalho, investimento e empenho para que o time esteja em condições de lutar por vitórias e títulos. Isso tudo me dá uma enorme confiança no futuro, então foi uma decisão natural estender nosso relacionamento pelos próximos anos”, afirmou Norris. A McLaren irá revelar o carro da temporada de 2022 nesta sexta-feira, 9. O campeonato começa em 20 de março, om o GP do Bahrein.