Medina vê necessidade de perder peso e pode trocar de prancha para Olimpíada

reprodução Gabriel Medina, surfista brasileiro



Dono de dois títulos mundiais e considerado um dos maiores surfistas da atualidade, Gabriel Medina já tem uma estratégia para se dar bem nos Jogos Olímpicos de Tóquio. Ele admite que vai emagrecer e, se necessário, trocar de prancha, coisas não muito comuns aos competidores da modalidade. Medina diz que as ondas no Japão são menores e se ele estiver mais magro, terá mais agilidade nas baterias. A escolha de uma nova prancha segue o mesmo raciocínio.

“Eu volto a treinar no próximo dia 5. O foco inicialmente está no Circuito Mundial, mas claro que tem a Olimpíada (em Tóquio) e vou precisar de uma preparação especial (pela primeira vez nos Jogos o surfe fará parte do programa olímpico). No Japão a onda é fraca e pequena, então tenho de estar leve, tenho de perder peso e até mudar a prancha, se for o caso”, comentou, em entrevista ao “Estado”.

“Esse ano é muito importante, tem os Jogos Olímpicos, e estou ansioso para o Circuito Mundial também. Espero que o filme fique velho logo (risos). Tenho 26 anos, tem muitas coisas para acontecer e espero continuar tendo sucesso”, continuou.

Nesta quarta, o surfista de Maresias vai assistir pela primeira vez o filme que conta sua trajetória sobre as pranchas.

“O filme conta minha trajetória desde que comecei até hoje. Todas as coisas que passei, as muitas vitórias, as muitas derrotas, e minha vida também. Todos conhecem o surfista de hoje, mas não sabem o que passei para chegar até aqui. Então esse filme vai poder contar minha história. Estou bastante feliz, é um projeto que venho trabalhando faz tempo e finalmente saiu”, celebrou.

Por fim, Medina voltou a falar sua versão sobre a polêmica polêmica com o Caio Ibelli, em Pipeline.

“Faz parte do jogo. Não fiz nada que não estava na regra. Toda bateria estou lá para ganhar. Se estiver na regra, vou fazer o que for possível para ganhar minha bateria. Muita gente falou sobre isso, a repercussão foi grande. Ninguém nunca tinha feito e a galera ficou um pouco em choque. É coisa de competição e eu estou ali para ganhar”, disse.

