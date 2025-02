Medvedev é eliminado em Dubai após virada de Grikspoor

Partida terminou com os parciais de 6/2, 6/7 (7/9) e 7/5; holandês enfrentará o grego Stefanos Tsitsipas, que também busca um lugar na final nos Emirados Árabes Unidos

EFE/EPA/NOUSHAD THEKKAYIL Em sua análise pós-jogo, Grikspoor enfatizou a importância de manter a serenidade em momentos decisivos



Daniil Medvedev, que havia conquistado o título do ATP 500 de Dubai em 2025, foi surpreendido e eliminado nesta quinta-feira (27) nas quartas de final pelo holandês Tallon Grikspoor. A partida terminou com os parciais de 6/2, 6/7 (7/9) e 7/5, em um confronto que teve reviravoltas significativas. Medvedev começou a partida de forma promissora, mas não conseguiu manter a vantagem que tinha no segundo set. Após abrir 3 a 1 no segundo set, Medvedev viu Grikspoor reagir e salvar quatro match points, levando a disputa para um tie-break, onde o holandês se saiu melhor.

Siga o canal da Jovem Pan Esportes e receba as principais notícias no seu WhatsApp! WhatsApp

No set decisivo, a situação se complicou para o russo, que não conseguiu confirmar seu saque quando estava 6 a 5, permitindo que Grikspoor quebrasse e selasse sua vitória. Em sua análise pós-jogo, Grikspoor enfatizou a importância de manter a serenidade em momentos decisivos, o que foi crucial para sua performance. Com essa vitória, ele avança para a semifinal, onde enfrentará o grego Stefanos Tsitsipas, que também busca um lugar na final do torneio. Por outro lado, o canadense Félix Auger-Aliassime se prepara para um duelo contra Quentin Halys, na outra semifinal nesta sexta-feira (28).

Ver esta publicação no Instagram Uma publicação partilhada por Tennis TV (@tennistv)

*Reportagem produzida com auxílio de IA

Publicada por Matheus Oliveira