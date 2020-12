Mercedes anuncia substituto temporário de Lewis Hamilton; confira

O britânico heptacampeão mundial de Fórmula 1 contraiu a Covid-19 no começo desta semana

George Russell será o substituto de Lewis Hamilton



A Mercedes anunciou na manhã desta quarta-feira, 2, que já tem um substituto para Lewis Hamilton, piloto heptacampeão mundial de Fórmula 1 que foi infectado pelo novo coronavírus no início desta semana. Trata-se do também britânico George Russell, que voltará a correr na categoria no próximo final de semana, no GP de Sakhir, no Bahrein. O jovem de 22 anos será o companheiro será o parceiro de Valtteri Bottas na penúltima prova da temporada 2020.

Russell estreou na Fórmula 1 no ano passado pela Williams. Apesar de não ter pontuado nas 36 corridas realizadas na Fórmula 1, o britânico é tratado como bom piloto e vem ganhando de seus companheiros, sendo classificado como uma das principais promessas da nova geração.

“Primeiramente, eu gostaria de agradecer nossos leais parceiros na Williams pela cabeça aberta e pela colaboração que fez possível com que o George corra pela Mercedes neste fim de semana. As conversas foram positivas e pragmáticas, essenciais para chegar a um acordo”, disse Toto Wolff, chefe da Mercedes.”Não será fácil a transição da Williams para o carro da Mercedes, mas ele está pronto para correr e tem uma compreensão detalhada dos pneus de 2020 e de como eles funcionam nessa geração de carros. George tem tido uma performance impressionante na Williams e tenho certeza que ele fará uma grande corrida ao lado de Valtteri, que será uma referência para ele”, completou Wolff.