Mike Tyson é alvo de novo processo por estupro nos EUA; crime teria acontecido em 1990

Ex-campeão de boxe já cumpriu pena de três anos por abuso sexual contra uma modelo; nova vítima afirma ter sofrido danos físicos, psicológicos e emocionais

Patrick T. FALLON / AFP Mike Tyson durante a pesagem dos boxeadores Canelo Alvarez e Caleb Plant no MGM Grand Garden Arena em Las Vegas, Nevada



O ex-campeão de boxe, Mike Tyson, está sendo processado por uma mulher que o acusa de estuprá-la no início dos anos 1990. Segundo um documento oficial, o crime aconteceu perto de Noa York, nos Estados Unidos, dentro de uma limusine. Os dois teriam se conhecido em uma boate em Albany e quando entraram no carro, Tyson começou a tocar a vítima e tentar beijá-la. “Eu disse várias vezes que ‘não’ e pedi para ele parar, mas ele continuou a me atacar”, declarou a mulher. “Ele então puxou minhas calças e me estuprou violentamente”, acrescentou. O processo foi publicado pela primeira vez pelo jornal ‘Times Union’, de Albany. A mulher, que pediu anonimato para não ser “atacada pela mídia e pelos fãs” de Tyson, pede uma indenização de US$ 5 milhões (cerca de R$ 25, 6 milhões) e alega ter sofrido danos físicos, psicológicos e emocionais. Essa não é a primeira vez que Tyson é processado por estupro. Ele já foi condenado em 1992 e cumpriu três anos de prisão por estuprar a modelo Desiree Washington, que tinha 18 anos na época dos fatos. Apesar da data do novo caso não ter sido divulgada, ela coincide com o episódio anterior. O procedimento é possível graças a uma ação legal em Nova York – Lei de Sobreviventes Adultos (Adult Survivors Act) – que permite que as vítimas de agressões sexuais entrem na justiça com processos na esfera civil por um ano sem medo que o caso prescreva.