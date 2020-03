Monstro! LeBron dá show e comanda vitória dos Lakers; Bucks vencem pela 52ª vez

Reprodução/Lakers LeBron James comandou a vitória dos Lakers



Um dia depois de uma atuação apagada na derrota para o Memphis Grizzlies, o astro LeBron James voltou a dar um show em quadra e comandou a vitória do Los Angeles Lakers sobre o New Orleans Pelicans por 122 a 114, em Nova Orleans, pela rodada de domingo da temporada regular da NBA. O ala anotou mais um “triple-double” (dois dígitos em três fundamentos) e fechou o jogo com 34 pontos, 13 assistências e 12 rebotes.

Sem o ala/pivô Anthony Davis, poupado com dores no joelho, LeBron James foi ajudado por outros companheiros. Kyle Kuzma anotou 20 pontos e Kentavious Caldwell-Pope contribuiu com 13. Soberanos na Conferência Oeste, os Lakers chegaram à 43.ª vitória contra apenas 13 derrotas.

Pelo lado dos Pelicans, em nono na mesma conferência e na briga por um lugar nos playoffs, o destaque foi Zion Williamson. O número 1 do último Draft conseguiu a sua maior pontuação na curta carreira até aqui – foram 35 pontos e 7 rebotes para o calouro. Lonzo Ball foi outro que brilhou pelo time da casa. O ex-jogador dos Lakers flertou com o “triple-double” ao marcar 19 pontos, 9 rebotes e 9 assistências.

À frente da equipe da Califórnia está o Milwaukee Bucks, que também tem seu astro dominando nas quadras. O grego Giannis Antetokounmpo voltou a mostrar a razão de atualmente ser um dos principais nomes do basquete mundial. Ele não só foi o cestinha da partida como fez um “double-double” (dois dígitos em dois fundamentos) ao marcar 41 pontos e pegar 20 rebotes na vitória fora de casa sobre o Charlotte Hornets por 93 a 85.

Para se ter uma ideia de sua dominância em quadra, Antetokounmpo, ao término da etapa inicial, já tinha marcado 21 pontos, além de ter totalizado seis rebotes e cinco assistências O triunfo na Carolina do Norte foi o 52.º dos Bucks, que já estão garantido nos playoffs. Os Hornets estão em 10.º lugar na Conferência Leste.

Em outro duelo de destaque da rodada de domingo, o Denver Nuggets levou a melhor sobre o Toronto Raptors por 133 a 118, em Denver, no encontro entre os dois vice-líderes de conferência da NBA. Atrás apenas dos Lakers, a franquia do Colorado contou com mais uma grande atuação do pivô sérvio Nikola Dokic, que obteve um “triple-double” com 23 pontos, 18 rebotes e 11 assistências para alcançar a sua 41.ª vitória.

Apesar do revés, o atual campeão da NBA segue no segundo posto do Leste com 42 vitórias e 18 derrotas. O principal destaque foi o ala OG Anunoby, que somou 32 pontos, sete rebotes e sete roubos de bola. Já o ala-armador Norman Powell fez 24 pontos e pegou seis rebotes.

Confira a rodada de domingo da NBA:

Charlotte Hornets 85 x 93 Milwaukee Bucks

Minnesota Timberwolves 91 x 111 Dallas Mavericks

Los Angeles Clippers 136 x 130 Philadelphia 76ers

Sacramento Kings 106 x 100 Detroit Pistons

Denver Nuggets 133 x 118 Toronto Raptors

New Orleans Pelicans 114 x 122 Los Angeles Lakers

Golden State Warriors 110 x 124 Washington Wizards

Confira a rodada de segunda-feira da NBA:

Cleveland Cavaliers x Utah Jazz

New York Knicks x Houston Rockets

Orlando Magic x Portland Trail Blazers

Miami Heat x Milwaukee Bucks

Atlanta Hawks x Memphis Grizzlies

Chicago Bulls x Dallas Mavericks

San Antonio Spurs x Indiana Pacers

*Com informações do Estadão Conteúdo