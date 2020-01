Monstro! LeBron James supera Kobe Bryant e entra no top 3 dos maiores cestinhas da história da NBA

Los Angeles Lakers/Divulgação Lebron James é o terceiro maior cestinha da história da NBA



Líder da Conferência Oeste, o Los Angeles Lakers foi derrotado pelo Philadelphia 76ers por 108 a 91 neste sábado, fora de casa. No entanto, o revés ficou em segundo plano para o time da Califórnia, uma vez que LeBron James alcançou mais uma marca expressiva em sua carreira.

Com os 29 pontos anotados na partida, o astro veterano chegou à marca de 33.655 na carreira, ultrapassou Kobe Bryant, que tem 33.643, e se tornou o terceiro maior pontuador da história da NBA.

Agora, LeBron só está atrás de duas lendas: Karl Malone, o segundo, com 36.928, e o líder da lista, Kareen Abdul-Jabbar, dono de 38.387 pontos.

Na partida, que ficará marcada para a história, LeBron também contribuiu com oito assistências e sete rebotes, saindo de quadra ovacionado até mesmo pelos rivais. Seu parceiro Anthony Davis fechou o jogo como cestinha, com 31 pontos. No entanto, o ótimo desempenho da dupla não foi suficiente para parar os Sixers, que contaram com grande exibição de Ben Simmons e Tobias Harris.

O armador alcançou um “double-double”, com 28 pontos e 10 rebotes, além de oito assistências, e o ala/pivô marcou 29 pontos e apanhou oito rebotes. O brasileiro Raulzinho, reserva de Simmons, atuou por 19 minutos e saiu de quadra com nove pontos, três assistências e dois rebotes.

Confira, abaixo, o top 10 dos maiores cestinhas da história da NBA:

Top 10 pontuadores da #NBA 1. Abdul-Jabbar 38.387

2. Karl Malone 36.928

3. LeBron James 33.655

4. Kobe Bryant 33.643

5. Michael Jordan 32.292

6. Dirk Nowiztki 31.560

7. Wilt Chamberlain 31.419

8. Shaquille O'Neal 28.596

9. Moses Malone 27.409

10. Elvin Hayes 27.313 — Fabio Chiorino (@FChiorino) January 26, 2020

*Com informações do Estadão Conteúdo