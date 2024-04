Morre Ted Toleman, primeiro chefe de Ayrton Senna na Fórmula 1

Fundador da equipe que leva seu sobrenome deu a primeira chance ao lendário piloto brasileiro; ele tinha 86 anos e sofreu um ataque cardíaco nas Filipinas

Divulgação/Fondazione Pirelli Ted Toleman e sua equipe ingressaram na Fórmula 1 nos anos 1980



Edward “Ted” Toleman, o fundador da equipe de Fórmula 1 que leva seu sobrenome, morreu aos 86 anos devido a um ataque cardíaco. Ele residia em uma casa de repouso nas Filipinas. A escuderia Toleman ganhou destaque por proporcionado a estreia de Ayrton Senna na F-1. Durante 14 Grandes Prêmios, Senna conquistou três pódios, demonstrando sua habilidade nas pistas e chamando a atenção da torcida e da imprensa especializada. A notícia sobre a morte de Ted abalou o mundo do automobilismo. Stefano Domenicali, presidente e CEO da Fórmula-1, expressou seus sentimentos pela perda do ex-dirigente. “É com tristeza que recebemos a notícia do falecimento de Ted Toleman. Sua contribuição significativa para a Fórmula 1 e seu legado permanecerão parte importante de nossa história. Nossos pensamentos estão com sua família e amigos neste momento.”

Após sucesso em categorias de base, Toleman e sua equipe ingressaram na F-1 nos anos 1980, pouco antes da parceria com Ayrton Senna. A primeira corrida do piloto brasileiro pela equipe foi no Brasil, em Jacarepaguá, no ano de 1984. O momento mais marcante de Senna na Toleman foi o segundo lugar no Grande Prêmio de Mônaco. Na mesma temporada, a equipe conquistou mais dois pódios: em Portugal e na Grã-Bretanha. Ao final do ano, Senna e a equipe terminaram em sétimo no Campeonato Mundial.

Após cinco temporadas na Fórmula 1, acumulando 26 pontos, a Toleman foi vendida para a Benetton em 1986. Diversos pilotos passaram pela equipe ao longo dos anos, como Brian Henton, Derek Warwik, Bruno Giacomelli, Johnny Cecoto, Stefan Johansson, Pierluigi Martini e Piercarlo Ghinzani. Após deixar a principal categoria do automobilismo mundial, Ted Toleman se dedicou a outras atividades, como o cultivo de bananas na África do Sul, antes de se mudar para uma casa de repouso nas Filipinas.

Com informações do Estadão Conteúdo