Mulher protesta, se acorrenta à tabela e interrompe jogo da NBA; entenda

A cena inusitada marcou a partida de basquete entre Memphis Grizzlies e Minnesota Timberwolves, válida pelos playoffs

Justin Ford / GETTY IMAGES NORTH AMERICA Mulher se acorrentou à tabela de basquete durante partida dos playoffs da NBA



Uma cena inusitada marcou a partida de basquete entre Memphis Grizzlies e Minnesota Timberwolves, válida pelos playoffs da NBA, para realizar um protesto. Durante o jogo disputado neste sábado, 16, no FedExForum, casa da equipe de Memphis, uma mulher invadiu a quadra e se acorrentou à parte de trás da tabela para realizar um protesto. Devido ao incidente, o confronto precisou ser interrompido momentaneamente até que os seguranças tirassem a manifestante da arena. No primeiro mata-mata entre os times, quem levou a melhor foi os visitantes, ganhando por 130 a 117.

De acordo com a imprensa estadunidense, a mulher entrou na quadra para protestar contra o dono do Minnesota Timberwolves, Glen Taylor, que teria ordenado matar, em sua fazenda, uma grande quantidade de frangos devido a uma gripe aviária. Esta, inclusive, não foi a primeira manifestação contra a atitude Taylor no basquete. Na última quarta-feira, no jogo dos Timberwolves com o Los Angeles Clippers, válido pela repescagem, uma mulher se colou à quadra da arena Target Center.