Nadadora Carol Santiago conquista seu terceiro ouro nas Paralimpíadas de Paris e faz história

Atleta já tinha garantido duas medalhas de ouro nestes Jogos Paralímpicos: uma nos 100 metros costas (S12) e outra nos 50 metros livre (S13)

Marcello Zambrana/CPB Carol Santiago nasceu com a Síndrome de Morning Glory, uma condição que afeta seu campo de visão



A nadadora brasileira Carol Santiago fez história ao conquistar seu sexto ouro nas Paralimpiadas, desta vez nos 100 metros livre, categoria S12, com um tempo impressionante de 59s30. Além dessa vitória, ela também se destacou em Paris-2024 ao garantir mais duas medalhas de ouro: uma nos 100 metros costas (S12) e outra nos 50 metros livre (S13). Com essas conquistas, Carol superou o recorde anterior da velocista Adria Santos, que possuía quatro ouros. Emocionada com suas vitórias, Carol expressou sua satisfação: “Estou muito feliz, muito satisfeita, são muitas emoções durante o dia inteiro. Está sendo uma competição muito intensa, maravilhosa, e só tenho a agradecer.” Aos 39 anos, a atleta se tornou uma das dez maiores medalhistas da história do Brasil, acumulando cinco medalhas em Tóquio-2020, sendo três delas de ouro, além de uma prata e um bronze.

Carol Santiago nasceu com a Síndrome de Morning Glory, uma condição que afeta seu campo de visão. Antes de ingressar no esporte paralímpico em 2018, ela competiu na natação convencional. Na mesma competição, a outra representante brasileira, Lucilene Sousa, terminou em sexto lugar, com um tempo de 1min02s47.

