Nadal homenageia Federer e lamenta aposentadoria do rival: ‘Queria que este dia nunca chegasse’

Roger Federer deixou a comunidade do tênis comovida nesta quinta-feira, 15, ao anunciar que a Laver Cup será sua última competição como profissional. Entre os tenistas que lamentaram a aposentadoria está Rafael Nadal, que foi o principal rival do suíço nas últimas duas décadas. Através das redes sociais, o espanhol prestou sua homenagem e disse que foi um “prazer” competir com Federer. “Querido Roger, meu amigo e rival. Eu desejava que este dia nunca chegasse. É um dia triste para mim, pessoalmente, e para os esportes por todo o planeta. Tem sido um prazer, uma honra e um privilégio compartilhar todos estes anos com você, viver momentos tão incríveis dentro e fora de quadra”, escreveu Nadal. “Nós teremos muito outros momentos para compartilhar juntos no futuro. Há muitas coisas a serem feitas juntos, sabemos disso. Por agora, eu desejo sinceramente toda a felicidade com sua esposa, Mirka, seus filhos, sua família e aproveite o que virá pela frente. Nos vemos em Londres, na Laver Cup”, completou o espanhol, referindo-se ao torneio que vai acontecer entre 23 e 25 de setembro. Federer e Nadal protagonizaram uma das maiores rivalidades da história do tênis. O clássico ganhou até apelido: “Fedal”, mas o espanhol liderou a série com certa vantagem. Ele soma 24 vitórias, contra 16 do suíço, que “reagiu” nos últimos jogos entre eles. Venceu sete dos últimos oito confrontos.

Dear Roger,my friend and rival.

I wish this day would have never come. It’s a sad day for me personally and for sports around the world.

It’s been a pleasure but also an honor and privilege to share all these years with you, living so many amazing moments on and off the court 👇🏻

— Rafa Nadal (@RafaelNadal) September 15, 2022