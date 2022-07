‘Não mereço ser campeão’, diz Leclerc após erro no GP da França de Fórmula 1

Sem pontuar, o monegasco continuou na segunda posição, com 170 pontos, bem atrás do líder Max Verstappen, da Red Bull Racing

EFE/EPA/ERIC GAILLARD Leclerc, piloto da Ferrari, cometeu um erro crucial no GP da França de Fórmula 1



O monegasco Charles Leclerc ficou extremamente chateado com o erro cometido durante a volta 18 no Grande Prêmio da França de Fórmula 1, disputado no último domingo, 24, enquanto liderava a prova. Em entrevista à emissora “Sky Sports”, o piloto da Ferrari assumiu a responsabilidade e disse que não pode mais cometer equívocos como este, caso queira ser campeão mundial. Sem pontuar, Leclerc continuou na segunda posição, com 170 pontos, bem atrás do líder Max Verstappen, da Red Bull Racing – o holandês ganhou no circuito francês e chegou aos 233. “Acho que foi apenas um erro. Forcei demais por força, coloquei uma roda provavelmente em algum lugar sujo”, justificou Leclerc. “Mas foi minha culpa. E se eu continuar cometendo erros assim, então eu não mereço vencer o campeonato”, completou. A próxima prova está marcada para domingo, 31, na Hungria.

Assista ao erro de Leclerc abaixo: