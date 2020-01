NBA: Antetokounmpo garante vitória do Milwaukee; Doncic falha na derrota do Dallas

Reprodução Antetokounmpo anotou 32 pontos na vitória do Milwaukee



Pela 19.ª vez nesta temporada, Giannis Antetokounmpo atingiu as três dezenas de pontos em uma partida. Foi na noite de sábado, na vitória do Milwaukee Bucks sobre o San Antonio Spurs por 127 a 118. O grego marcou 32 pontos para a equipe que lidera a classificação geral e a Conferência Leste, com 32 vitórias e apenas cinco derrotas.

Esta foi a oitava vitória dos Bucks nos últimos nove jogos e a melhor sequência da franquia nos primeiros 37 jogos de uma temporada. Khris Middleton somou 20 pontos para o time vencedor, enquanto Robin Lopez marcou 14, Ersan Ilyasova anotou 11 e Brook Lopez contribuiu com outros dez.

Pelos Spurs, DeMar DeRozan liderou com 26 pontos e LaMarcus Aldridge adicionou outros 16, além de dez rebotes. Rudy Gay marcou 15 pontos, Patty Mills fez 11 e Trey Lyles agarrou 14 rebotes. A equipe de Santo Antonio é apenas 13.ª colocada na Conferência Oeste, com 13 triunfos, em 36 jogos.

Em Dallas, Luka Doncic anotou 39 pontos, pegou 12 rebotes e fez dez assistências, mas não conseguiu impedir a 13.ª derrota, em 35 jogos, dos Mavericks, desta vez na prorrogação para o Charlotte Hornets por 123 a 120, após empate por 103 pontos no tempo normal. O esloveno falhou no último lance, não conseguiu evitar o tempo extra e também errou o lance final da partida.

Terry Rozier foi decisivo para o Charlotte, ao acertar uma bandeja e empatar o jogo no tempo normal e depois um belo arremesso de três pontos a 41s2 do final da partida. O armador acumulou 29 pontos e teve a ajuda de Devonte Graham, que fez mais 27 para a equipe visitante.

Apesar do revés, o Dallas é o sexto colocado no Oeste, enquanto o Charlotte, que quebrou uma sequência de seis derrotas jogando fora de casa, é o nono no Leste, com 15 vitórias e 23 derrotas.

Em Los Angeles, o Memphis Grizzlies foi o time que mais marcou pontos na rodada, ao derrotar os Clippers por 140 a 114, com direito a 27 pontos e oito rebotes de Jae Crowder. Jaren Jackson Jr. também teve destaque, ao anotar 24 pontos e conseguir quatro tocos.

Ainda sem o astro Paul George (machucado), os Clippers sofreram sua maior derrota na temporada, apesar da boa atuação de Montrezl Harrell, dono de 28 pontos, conquistados após 11 arremessos corretos, em 16 tentativas, além de nove rebotes.

O Los Angeles Clippers perdeu pela 12.ª vez, após 37 jogos, e ocupam o quarto lugar no Oeste, enquanto o Memphis Grizzlies soma 14 vitórias e 22 derrotas, em 11.º lugar no Oeste.

As maiores emoções da rodada ficaram reservadas para Sacramento, onde o New Orleans Pelicans venceu por 117 a 115, com uma cesta sensacional do armador JJ Redick a 1s1 segundo do final da partida.

A derrota caiu como um balde de água fria na cabeça dos torcedores dos Kings, que haviam festejado pouco antes um ataque de quatro pontos, após o sérvio Nemanja Bjelica acertar um arremesso de três pontos e ainda sofrer a falta para empatar o jogo em 115 pontos.

Lonzo Ball registrou 24 pontos, dez assistências e seis rebotes para ajudar o Pelicans a vencer pela sexta vez nos últimos oito jogos. Jrue Holiday somou outros 19 pontos e sete assistências para a equipe dona de uma campanha de 12 vitórias e 24 derrotas na temporada. É apenas a 14.ª colocada do Oeste.

Do lado dos Kings, Harrison Barnes marcou 30 pontos, mas não conseguiu evitar a 23.ª derrota, após 36 jogos, para a equipe 13 ª colocada do Oeste.

Confira os resultados da noite de sábado:

Los Angeles Clippers 114 x 140 Memphis Grizzlies

Brooklyn Nets 102 x 121 Toronto Raptors

Orlando Magic 96 x 109 Utah Jazz

Atlanta Hawks 116 x 111 Indiana Pacers

Cleveland Cavaliers 106 x 121 Oklahoma City Thunder

Washington Wizards 128 x 114 Denver Nuggets

Chicago Bulls 104 x 111 Boston Celtics

Dallas Mavericks 120 x 123 Charlotte Hornets

Milwaukee Bucks 127 x 118 San Antonio Spurs

Golden State Warriors 104 x 111 Detroit Pistons

Sacramento 115 x 117 New Orleans Pelicans

Acompanhe os jogos desta domingo:

Los Angeles Clippers x New York Knicks

Miami Heat x Portland Trail Blazers

Cleveland Cavaliers x Minnesota Timberwolves

Phoenix Suns x Memphis Grizzlies

Los Angeles Lakers x Detroit Pistons

