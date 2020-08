NBA: Blazers e Grizzlies vencem e farão repescagem; Suns caem sem perder na ‘bolha’

Para se classificarem ao “play-in”, os Blazers derrotaram os Nets por 134 a 133, com 42 pontos e 12 assistências de Damian Lillard, e os Grizzlies bateram os Bucks por 119 a 106

Reprodução Carmelo Anthony é o astro do Portland Trail Blazers



A rodada de quinta-feira, 13, a penúltima da temporada regular, definiu os dois times que seguem vivos na busca pela classificação aos playoffs da NBA. Portland Trail Blazers e Memphis Grizzlies entraram em quadra precisando da vitória para avançarem e conseguiram isso contra Brooklyn Nets e Milwaukee Bucks, respectivamente. Em uma retomada incrível, o Phoenix Suns não perdeu nas oito partidas que fez na “bolha” criada no complexo Wide World of Sports, pertencente à Disney, em Orlando, mas foi eliminado com os triunfos dos rivais. Para se classificarem ao “play-in”, os Blazers derrotaram os Nets por 134 a 133, com 42 pontos e 12 assistências de Damian Lillard, e os Grizzlies bateram os Bucks por 119 a 106. O time do Oregon fechou a temporada regular em oitavo lugar na Conferência Oeste com 35 vitórias e 39 derrotas (47,3% de aproveitamento), seguido pelos Grizzlies com 34 triunfos e 39 derrotas (46,6%). Os Suns ganharm do Dallas Mavericks por 128 a 102 e fizeram a mesma campanha da franquia de Memphis, mas ficaram em 10.º pelos critérios de desempate.

Com isso, Blazers e Grizzlies começarão a definir seus futuros neste sábado. Em melhor de duas partidas, o time de Portland precisará ganhar um jogo na repescagem para garantir o seu lugar na fase decisiva. Já a equipe de Memphis terá que vencer os dois duelos – o segundo, se necessário, será no domingo – para ir à pós-temporada. O vencedor do confronto enfrentará o Los Angeles Lakers pela primeira rodada dos playoffs. Em outros jogos da rodada, destaque para a vitória do Sacramento Kings justamente sobre os Lakers por 136 a 122. Com um ótimo aproveitamento das bolas de três pontos, Buddy Hield e Bogdan Bogdanovic foram os cestinhas com 28 e 27 pontos, respectivamente. Atuando apenas no primeiro tempo da partida, LeBron James foi o destaque da franquia de Los Angeles com 17 pontos.

PLAYOFFS – Os confrontos dos playoffs da NBA estão definidos, com exceção do adversário dos Lakers. Pelo Oeste, os outros duelos são: Los Angeles Clippers x Dallas Mavericks, Denver Nuggets x Utah Jazz e Oklahoma City Thunder x Houston Rockets. No Leste, os embates são: Milwaukee Bucks x Orlando Magic, Toronto Raptors x Brooklyn Nets, Boston Celtics x Philadelphia 76ers e Miami Heat x Indiana Pacers.

Confira a rodada de quinta-feira da NBA:

Boston Celtics 90 x 96 Washington Wizards

Los Angeles Lakers 122 x 136 Sacramento Kings

Dallas Mavericks 102 x 128 Phoenix Suns

Milwaukee Bucks 106 x 119 Memphis Grizzlies

San Antonio Spurs 112 x 118 Utah Jazz

New Orleans Pelicans 127 x 133 Orlando Magic

Brooklyn Nets 133 x 134 Portland Trail Blazers

Confira a rodada de sexta-feira da NBA:

Toronto Raptors x Denver Nuggets

Indiana Pacers x Miami Heat

Los Angeles Clippers x Oklahoma City Thunder

Houston Rockets x Philadelphia 76ers

*Com Estadão Conteúdo