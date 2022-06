NBA: Boston Celtics faz 1 a 0 na final e quebra invencibilidade dos Warriors em casa

Stephen Curry brilhou no primeiro tempo, mas Al Horford comandou a virada dos Celtics no segundo tempo e ajudou na vitória; Jogo 2 acontece no domingo

Reprodução/ Twitter @celtics Celtics fez segundo tempo perfeito e venceu o Jogo 1



As Finals da NBA começa de forma dramática. Na Califórnia, o Golden State Warriors jogou contra o Boston Celtics o primeiro jogo da série e perdeu por 120 a 108. Com 34 pontos, Stephen Curry comandou os donos da casa no primeiro tempo, mas no segundo o Celtics foi comandado por Al Horford com 26 pontos e viraram o placar, quebrando a invencibilidade de nove jogos dos Warriors no Chase Center, onde ainda não tinham perdido nos playoffs desta temporada. O Jogo 2 está marcado para o próximo domingo, dia 05, às 21h (horário de Brasília), também na Califórnia. A partir do Jogo 3 o duelo vai para o Boston. Para os fãs brasileiros, a transmissão das finais é feita pela ESPN.