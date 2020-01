NBA: Celtics atropelam Lakers; Lillard marca 61 pontos em vitória dos Blazers

Reprodução/Boston Celtics Boston Celtics venceu os Lakers



Esbanjando irregularidade na temporada, o Boston Celtics surpreendeu na noite desta segunda-feira ao faturar uma contundente vitória sobre o Los Angeles Lakers, o líder da Conferência Oeste, por 139 a 107, diante de sua torcida. Na rodada, quase completa da NBA (foram 14 jogos) em razão do feriado nacional do Dia de Martin Luther King, teve ainda o triunfo do Oklahoma City Thunder sobre o Houston Rockets, de Russell Westbrook, e os 61 pontos de Damian Lillard em vitória do Portland Trail Blazers.

Em Boston, os Celtics entraram em quadra vindo de três derrotas seguidas. Mas o fraco retrospecto não impediu os anfitriões de atropelarem os favoritos. Com seu eficiente jogo coletivo, os Celtics superaram as boas atuações individuais de LeBron James e JaVale McGee. O astro obteve um “double-double” de 15 pontos e 13 assistências, além de sete rebotes. McGee anotou 18 pontos e cinco rebotes.

Pela equipe da casa, Jayson Tatum foi o cestinha do jogo, com 27 pontos. Kemba Walker e Jaylen Brown registraram 20 pontos cada, enquanto Enes Kanter obteve um “double-double” de 18 pontos e 11 rebotes. Com seu 28º triunfo, o time de Boston ocupa o quarto lugar da Conferência Leste. Já os Lakers sustentaram a ponta no Oeste e a segunda melhor campanha da temporada regular até agora, com 34 vitórias e nove derrotas.

Em Portland, os Trail Blazers decretaram mais uma derrota do Golden State Warriors, por 129 a 124. Damian Lillard foi o grande responsável pelo triunfo dos anfitriões. Além de anotar 61 pontos, recorde em sua carreira e também da franquia, ele anotou uma cesta de três pontos nos instantes finais, sacramentando o resultado positivo. Foram ainda dez rebotes e sete assistências.

Do outro lado, os Warriors foram liderados por Alec Burks e seus 33 pontos. D’Angelo Russell esteve perto de um “triple-double”, com 27 pontos, oito rebotes e nove assistências. E Eric Paschall registrou 22 pontos e 13 rebotes, com mais um “double-double” na rodada.

Em 10º lugar, os Trail Blazers ficaram mais próximos da zona de classificação aos playoffs, com 19 triunfos e 26 derrotas. Já os Warriors, ainda sem Stephen Curry e Klay Thompson, protagonizam a pior campanha da competição, com apenas dez vitórias e 35 revezes.

Em Houston, Russell Westbrook voltou a encontrar o Oklahoma City Thunder e, mais uma vez, saiu de quadra com derrota diante do seu ex-time. O Thunder bateu o Houston Rockets por 122 a 107, apesar de mais um “triple-double” do astro. Westbrook terminou o jogo com 32 pontos, 12 assistências e 11 rebotes. James Harden, por sua vez, contribuiu com 29 pontos e nove rebotes, insuficiente para reverter o placar.

Já o Thunder voltou a se destacar com seu jogo coletivo. Foram 28 pontos de Chris Paul e 25 de Danilo Gallinari, além de 13 rebotes. Dennis Schroder anotou 23 pontos e Shai Gilgeous-Alexander anotou 13 pontos e dez rebotes. Os dois times brigam pelas primeiras posições do Oeste, com o Rockets em sexto lugar (26 vitórias e 16 derrotas) enquanto o Thunder ocupa o sétimo posto (25/19).

Em outro grande jogo da rodada, o Milwaukee Bucks derrotou Chicago Bulls por 111 a 98, em casa. O grego Giannis Antetokounmpo liderou os anfitriões com um “triple-double” (o seu quarto na temporada) de 28 pontos, 14 rebotes e dez assistências. E Khris Middleton contribuiu com 24. Pelos Bulls, o destaque foi Zach LaVine, com 24 pontos.

Com sua sétima vitória consecutiva, os Bucks alcançaram a 39ª na temporada. Nenhum time obteve mais triunfos na temporada até agora do que o time de Milwaukee. Foram apenas seis derrotas, na liderança disparada da Conferência Leste, com a melhor campanha do campeonato. Já os Bulls estão apenas em 10º lugar, com 16 vitórias e 29 derrotas.

Nesta terça-feira, a rodada contará com apenas um jogo, entre Los Angeles Clippers e Dallas Mavericks, na casa do segundo.

Confira os resultados da noite desta segunda-feira:

Washington Wizards 106 x 100 Detroit Pistons

Atlanta Hawks 117 x 122 Toronto Raptors

Brooklyn Nets 111 x 117 Philadelphia 76ers

Milwaukee Bucks 111 x 98 Chicago Bulls

Memphis Grizzlies 116 x 126 New Orleans Pelicans

Cleveland Cavaliers 86 x 106 New York Knicks

Houston Rockets 107 x 122 Oklahoma City Thunder

Charlotte Hornets 83 x 106 Orlando Magic

Miami Heat 118 x 113 Sacramento Kings

Boston Celtics 139 x 107 Los Angeles Lakers

Minnesota Timberwolves 100 x 107 Denver Nuggets

Utah Jazz 118 x 88 Indiana Pacers

Phoenix Suns 118 x 120 San Antonio Spurs

Portland Trail Blazers 129 x 124 Golden State Warriors

*Com informações do Estadão Conteúdo