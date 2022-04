NBA divulga finalistas do prêmio de MVP da temporada regular; confira

Lista não conta com a presença de atletas norte-americanos; nos últimos três anos apenas europeus levaram o troféu

Reprodução/ NBA Trio concorre a prêmio de melhor jogador da temporada regular, antes dos playoffs



Os estrangeiros têm dominado a NBA. A principal liga de basquete dos Estados Unidos anunciou neste domingo, 17, os nomes dos três jogadores que concorrem ao prêmio de MVP (Most Valuable Player) da temporada regular. Os concorrentes são: Giannis Antetokounmpo, do Milwaukee Bucks, Joel Embiid, do Philadelphia 76ers e Nikola Jokic, do Denver Nuggets. Nikola foi o vencedor da temporada passada e Giannis em 2020 e 2019. A novidade ficou para a ausência de jogadores norte-americanos na lista, já que os atletas são grego, camaronês e sérvio, respectivamente. Os três estão na fase de playoffs em busca do título. Outras cinco categorias do NBA Awards também foram definidas, entre elas melhor jogador da temporada, revelação do ano (rookie) e jogador mais habilidoso. A votação acontece por meio de jornalistas esportivos e emissoras. Confira abaixo todas as categorias da premiação:

Jogador mais valioso do ano

Giannis Antetokounmpo, do Milwaukee Bucks

Joel Embiid, do Philadelphia 76ers

Nikola Jokic, do Denver Nuggets

Treinador do ano

Taylor Jenkins, Memphis Grizzlies

Erik Spoelstra, Miami Heat

Monty Williams, Phoenix Suns

Melhor defensor

Mikal Bridges, Phoenix Suns

Rudy Gobert, Utah Jazz

Marcus Smart, Boston Celtics

Jogador que mais evoluiu

Darius Garland, Cleveland Cavaliers

Ja Morant, Memphis Grizzlies

Dejounte Murray; Sant Antonio Spurs

Revelação do ano

Scottie Barnes, Toronto Raptors

Cade Cunningham, Detroit Pistons

Evan Mobley, Cleveland Cavaliers

Sexto homem do ano (melhor atleta vindo do banco)

Tyler Herrro, Miami Heat

Cam Johnson, Phoenix Suns

Kevin Love, Cleveland Cavaliers