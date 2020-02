NBA: Em prévia de duelo nos playoffs, Bucks batem Raptors; LeBron brilha pelos Lakers

Los Angeles Lakers/Divulgação LeBron James é ídolo do Los Angeles Lakers



A rodada de terça-feira da temporada regular da NBA teve em quadra a presença dos dois melhores times da liga neste momento. Fora de casa, o Milwaukee Bucks confirmou a liderança geral ao derrotar o Toronto Raptors, o atual campeão, por 108 a 97. Em seu ginásio, na Califórnia, o Los Angeles Lakers não tomou conhecimento do New Orleans Pelicans e venceu por 118 a 109 com mais uma grande atuação do astro LeBron James.

Para comandar a 50.ª vitória na temporada em 58 jogos, os Bucks tiveram o brilho do ala/pivô grego Giannis Antetokounmpo, que obteve um “double-double” (dois dígitos em dois fundamentos) com 19 pontos e 19 rebotes, além de oito assistências e três tocos. Eric Bledsoe contribuiu com 17 pontos e sete rebotes, enquanto que Khris Middleton foi o cestinha com 22 pontos, sem contar oito rebotes.

Já pelos Raptors, com uma campanha de 42 vitórias e 16 derrotas na segunda colocação da Conferência Leste, Pascal Siakam conseguiu 22 pontos e seis rebotes, enquanto que Fred VanVleet marcou 14 pontos. Kyle Lowry anotou 10 pontos, quatro rebotes e seis assistências; e OG Anunoby contribuiu com 11 pontos e cinco rebotes.

Melhor equipe do Oeste, os Lakers derrotaram os Pelicans em partida marcada por uma ótima atuação de LeBron James, que fechou o duelo com 40 pontos. Com o resultado, a franquia da Califórnia têm agora 44 vitórias em 56 partidas. Já o time de Nova Orleans segue em 10.º lugar da mesma conferência com 25 triunfos e 33 derrotas.

Além dos 40 pontos, LeBron James conseguiu oito rebotes e seis assistências nos 34 minutos que ficou em quadra. Pelos Pelicans, Brandon Ingram foi o grande destaque com 34 pontos, sete rebotes e quatro assistências. Zion Williamson, número 1 do último Draft, anotou 29 pontos.

Também na costa oeste dos Estados Unidos, o Boston Celtics venceu o Portland Trail Blazers por 118 a 106. O destaque do time visitante foi Jayson Tatum, com 36 pontos, enquanto que pelos donos da casa o cestinha foi CJ McCollum, com 28.

Com o resultado, os Celtics chegam a 40 vitórias e seguem em terceiro lugar na Conferência Leste, enquanto que os Blazers estão em nono no Oeste, brigando por uma vaga nos playoffs.

Confira da rodada de terça-feira na NBA:

Indiana Pacers 119 x 80 Charlotte Hornets

Toronto Raptors 97 x 108 Milwaukee Bucks

Chicago Bulls 122 x 124 Oklahoma City Thunder

Denver Nuggets 115 x 98 Detroit Pistons

Portland Trail Blazers 106 x 118 Boston Celtics

Los Angeles Lakers 118 x 109 New Orleans Pelicans

Golden State Warriors 94 x 112 Sacramento Kings

Confira da rodada de quarta-feira na NBA:

Charlotte Hornets x New York Knicks

Cleveland Cavaliers x Philadelphia 76ers

Washington Wizards x Brooklyn Nets

Miami Heat x Minnesota Timberwolves

San Antonio Spurs x Dallas Mavericks

Atlanta Hawks x Orlando Magic

Houston Rockets x Memphis Grizzlies

Phoenix Suns x Los Angeles Clippers

Utah Jazz x Boston Celtics

*Com informações do Estadão Conteúdo