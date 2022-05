NBA: Finais de Conferência começam nesta terça-feira; saiba onde assistir

Miami Heat x Boston Celtics e Golden State Warriors x Dallas Mavericks lutam pelo troféu Larry O’Brien

Reprodução/ Twitter @NBA Warriors e Dallas se enfrentam na final da Conferência Oeste



A temporada 2021/22 da NBA está perto do fim. Nesta terça-feira, 17, começa as Finais de Conferência Leste e Oeste para definir quem brigará pelo troféu Larry O’Brien, nas Finals a partir de 2 de junho. O Lado Leste abre as séries decisivas às 21h30 (horário de Brasília) entre Miami Heat e Boston Celtics. O duelo entre Jimmy Butler e Jayson Tatum será um atrativo a parte. Toda essa série será transmitida pela ESPN, na TV fechada, e nos streamings Star+ e NBA League Pass. O Jogo 1 do Lado Oeste opõe outro grande duelo de jogadores: Stephen Curry, do Golden State Warriors, e Luka Doncic, Dallas Mavericks. A série começa na quarta-feira, dia 18, às 22h, com transmissão no SporTV e NBA League Pass.

Confira o calendário até o possível Jogo 7 de cada Conferência:

Conferência Leste – Miami Heat x Boston Celtics (ESPN)

JOGO 1

Terça-feira, dia 17, às 21h30

JOGO 2

Quinta-feira, 19, às 21h30

JOGO 3

Sábado, dia 21, às 21h30

JOGO 4

Segunda-feira, dia 23, às 21h30

JOGO 5

Quarta-feira, dia 25, às 21h30

JOGO 6

Sexta-feira, dia 27, às 21h30

JOGO 7

Domingo, dia 29, às 21h30

Conferência Oeste – Golden State Warriors x Dallas Mavericks (SporTV)

JOGO 1

Quarta-feira, dia 18, às 22h

JOGO 2

Sexta-feira, dia 20, às 22h

JOGO 3

Domingo, dia 22, às 22h

JOGO 4

Terça-feira, dia 24, às 22h

JOGO 5

Quinta-feira, dia 26, às 22h

JOGO 6

Sábado, dia 28, às 22h

JOGO 7

Segunda-feira, dia 30, às 21h