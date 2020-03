NBA: Lakers derrotam Philadelphia em casa com brilho de Anthony Davis

Reprodução/Lakers Anthony Davies brilhou na vitórias dos Lakers contra o Philadelphia



Sob o comando de Anthony Davis, o Los Angeles Lakers soube tirar proveito dos desfalques do Philadelphia 76ers para vencer por 120 a 107, na madrugada desta quarta-feira. Diante de sua torcida, o time da Califórnia contou ainda com destaque de LeBron James, autor de um “double-double”.

Davis também obteve dois dígitos em dois fundamentos diferentes, com 37 pontos e 13 rebotes. Foi, assim, o cestinha da partida e o grande líder da equipe, ficando em quadra por 38 minutos. LeBron, mais discreto, anotou 22 pontos, 14 assistências e sete rebotes. A dupla teve o apoio do reserva Dwight Howard e seus 11 pontos.

Do outro lado, os Sixers entraram em quadra sem seus principais jogadores. A maior baixa foi Joel Embiid, lesionado. Além dele, ficaram de fora Ben Simmons e Josh Richardson. Sem os destaques, Glenn Robinson III assumiu o protagonismo e anotou 25 pontos. Tobias Harris contribuiu com 18.

Com sua segunda vitória seguida, os Lakers seguem liderando a Conferência Oeste, com a segunda melhor campanha da temporada regular até agora. São 47 triunfos e 13 derrotas. Já o time de Filadélfia ocupa o sexto lugar do Leste, com 37 vitórias e 25 derrotas.

Em outro bom jogo da rodada, o Brooklyn Nets surpreendeu ao superar o tradicional Boston Celtics, de virada, pelo placar de 129 a 120, fora de casa. Caris LeVert foi o grande nome da partida ao marcar nada menos que 51 pontos, 37 deles somente no último quarto e na prorrogação.

Timothe Luwawu-Cabarrot também se destacou na virada dos visitantes, com 16 pontos e oito rebotes. Pelos Celtics, Jaylen Brown marcou 22 pontos e Kemba Walker, 21. Marcus Smart obteve um “double-double” de 14 pontos e dez assistências.

A derrota inesperada não tirou o time de Boston da briga pelas primeiras posições do Leste. A equipe ocupa o terceiro posto, com 41 vitórias e 19 revezes. Já os Nets, do lesionado Kevin Durant, estão em sétimo lugar, com 27 triunfos e 33 derrotas.

Ainda na noite desta terça, o Toronto Raptors bateu o Phoenix Suns por 114 a 123 e se manteve à frente dos Celtics. Pascal Siakam, Kyle Lowry e Norman Powell anotaram 33, 28 e 26 pontos, respectivamente. Devin Booker foi o destaque dos Suns, com 22 pontos.

Os atuais campeões da NBA somam agora 43 triunfos e 18 revezes. Os Suns estão em 13º na Conferência Oeste, com 24 vitórias e 38 derrotas.

Confira os resultados da noite desta terça-feira:

Charlotte Hornets 103 x 104 San Antonio Spurs

Boston Celtics 120 x 129 Brooklyn Nets

New Orleans Pelicans 134 x 139 Minnesota Timberwolves

Oklahoma City Thunder 94 x 109 Los Angeles Clippers

Phoenix Suns 114 x 123 Toronto Raptors

Denver Nuggets 100 x 116 Golden State Warriors

Sacramento Kings 133 x 126 Washington Wizards

Los Angeles Lakers 120 x 107 Philadelphia 76ers

Acompanhe os jogos desta quarta-feira:

Cleveland Cavaliers x Boston Celtics

Detroit Pistons x Oklahoma City Thunder

Milwaukee Bucks x Indiana Pacers

New York Knicks x Utah Jazz

Brooklyn Nets x Memphis Grizzlies

Miami Heat x Orlando Magic

Minnesota Timberwolves x Chicago Bulls

Dallas Mavericks x New Orleans Pelicans

Portland Trail Blazers x Washington Wizards

*Com informações do Estadão Conteúdo