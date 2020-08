NBA: Lakers batem Nuggets com cesta no fim e encerram sequência de 3 derrotas

Em duelo muito equilibrado e de bom nível técnico, Kuzma foi o herói da noite com uma grande apresentação em quadra ao marcar 25 pontos

Reprodução Kyle kuzma durante partida dos Lakers contra os Nuggets



Com uma cesta de três pontos do ala Kyle Kuzma no último segundo, o Los Angeles Lakers voltou a vencer pela temporada regular na rodada de segunda-feira da NBA. Após sofrer três derrotas consecutivas, o time da Califórnia bateu o Denver Nuggets por 124 a 121, em partida disputada dentro da “bolha” criada no complexo Wide World of Sports, pertencente à Disney, em Orlando. Em duelo muito equilibrado e de bom nível técnico, Kuzma foi o herói da noite com uma grande apresentação em quadra ao marcar 25 pontos e teve a ajuda da dupla de astros dos Lakers. LeBron James foi o cestinha e anotou mais um “double-double” (dois dígitos em dois fundamentos) na carreira com 29 pontos e 12 assistências. Anthony Davis contribuiu com 27 pontos, seis rebotes, cinco assistências, três roubos de bola e dois tocos. Do outro lado, a franquia do Colorado rodou bastante o time e, assim, oito jogadores fecharam a partida com dois dígitos em pontuação. Destaques para o reserva PJ Dozier (18 pontos), Michael Porter Jr. (15 pontos), Jamal Murray e Monte Morris, ambos com 14 tentos, Paul Millsap (13 pontos), além do “discreto” Nikola Jokic, que terminou a partida com 12 pontos e quatro assistências.

Na tabela de classificação, os dois times já estão classificados para os playoffs na Conferência Oeste. Os Lakers, com 52 vitórias e 18 derrotas, já asseguraram a primeira colocação, enquanto que os Nuggets estão em terceiro lugar com 46 triunfos e 25 derrotas. À frente dos Lakers na classificação geral está o Milwaukee Bucks, que mais uma vez foi derrotado. Em um jogo com muitos titulares poupados dos dois lados, o atual campeão Toronto Raptors venceu por 114 a 106. Pelo lado do time do Canadá, Chris Boucher, vindo do banco de reservas, foi o grande nome com 25 pontos e 11 rebotes. Na franquia de Wisconsin, Kyle Korver se destacou com 19 pontos. O grego Giannis Antetokounmpo não entrou em quadra.

Desde a retomada da temporada, só uma equipe ainda não perdeu na “bolha” de Orlando. É o Phoenix Suns, que conquistou a sexta vitória seguida ao ganhar do Oklahoma City Thunder pelo placar de 128 a 101 com ótima atuação de Devin Booker, que liderou a equipe com 35 pontos. Com o resultado positivo, os Suns ainda mantêm vivas as esperanças de avançar para os playoffs. A equipe agora soma 32 vitórias e 39 derrotas e está na 10.ª colocação do Oeste. Já o Thunder, classificado à pós-temporada, acumula 43 triunfos e 27 derrotas na quinta colocação da mesma conferência.

Confira a rodada de segunda-feira da NBA:

Phoenix Suns 128 x 101 Oklahoma City Thunder

Utah Jazz 114 x 122 Dallas Mavericks

Milwaukee Bucks 106 x 114 Toronto Raptors

Miami Heat 114 x 92 Indiana Pacers

Los Angeles Lakers 124 x 121 Denver Nuggets

Confira a rodada de terça-feira da NBA:

Orlando Magic x Brooklyn Nets

San Antonio Spurs x Houston Rockets

Philadelphia 76ers x Phoenix Suns

Memphis Grizzlies x Boston Celtics

Dallas Mavericks x Portland Trail Blazers

Sacramento Kings x New Orleans Pelicans

Washington Wizards x Milwaukee Bucks

*Com Estadão Conteúdo