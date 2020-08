Rodada da NBA: Luka Doncic tem atuação histórica em vitória do Dallas Mavericks

O jogador foi decisivo na vitória do Dallas Mavericks sobre o Sacramento Kings por 114 a 110 na prorrogação

Reprodução Luka Doncic, do Dallas Mavericks, é uma das estrelas da NBA



Um dos astros da nova geração da NBA, o armador esloveno Luka Doncic fez história na rodada de terça-feira da liga, que retomou as suas atividades na semana passada dentro da “bolha” criada no complexo Wide World of Sports, pertencente à Disney, em Orlando. Decisivo na vitória do Dallas Mavericks sobre o Sacramento Kings por 114 a 110 na prorrogação, o jogador se tornou o mais jovem da história da NBA ao anotar pelo menos 30 pontos, 20 rebotes e 10 assistências aos 21 anos e 158 dias. Com o seu “triple-double” (dois dígitos em três fundamentos) de 34 pontos, 20 rebotes e 12 assistências, Doncic, o melhor novato da temporada passada, ainda se junta a jogadores como David Lee, DeMarcus Cousins e Magic Johnson a atingir a marca de 30/20/10 em um jogo. A diferença das estatísticas do ex-jogador do Los Angeles Lakers e do armador dos Mavericks é que, em vez de 20 pontos e 10 assistências, o pentacampeão da NBA anotou 20 assistências e 11 rebotes contra o Philadelphia 76ers em novembro de 1988.

Agora com 41 vitórias e 29 derrotas, os Mavericks se consolidam na sétima colocação da Conferência Oeste. Já estão classificados aos playoffs, mas busca melhor posição para a pós-temporada. Os Kings, no entanto, ocupam o 13.º lugar e estão mais perto da eliminação com o terceiro revés em três jogos após a retomada da competição. O melhor time da liga no momento é o Milwaukee Bucks, que na rodada de terça-feira foi batido pelo Brooklyn Nets por 119 a 116 em um jogo que preferiu poupar os titulares para a sequência da temporada. O treinador Mike Budenholzer deixou Brook Lopez e Wesley Matthews de fora, enquanto que Giannis Antetokounmpo e Khris Middleton jogaram apenas 16 minutos. Por outro lado, Eric Bledsoe e Pat Connaughton fizeram as suas estreias no retorno da temporada.

A derrota foi a 14.ª dos Bucks na temporada regular após 68 partidas e o objetivo nos últimos quatro jogos é garantir a liderança da Conferência Leste. Para os Nets, a luta é pela classificação aos playoffs. A franquia de Nova York está em sétimo lugar com 32 vitórias e 35 derrotas e está perto de conseguir uma vaga.

TAMBÉM NA BRIGA

Em um duelo equilibrado até o minuto final, o Portland Trail Blazers bateu o Houston Rockets por 110 a 102 e encostou no Memphis Grizzlies por uma vaga nos playoffs. Os principais destaques do time do Oregon foram os armadores Damian Lillard (21 pontos, nove rebotes e oito assistências) e C.J. McCollum (20 pontos), além do pivô Jusuf Nurkic (duplo-duplo com 18 pontos e 19 rebotes) e do ala Carmelo Anthony (15 pontos e 11 rebotes). Já do lado dos Rockets, os armadores James Harden (cestinha do jogo com 23 pontos e nove assistências) e Russel Westbrook (15 pontos e nove assistências), além do ala Jeff Green (22 pontos), apresentaram bons números.

Confira a rodada de terça-feira da NBA:

Milwaukee Bucks 116 x 119 Brooklyn Nets

Sacramento Kings 110 x 114 Dallas Mavericks

Los Angeles Clippers 115 x 117 Phoenix Suns

Indiana Pacers 120 x 109 Orlando Magic

Miami Heat 112 x 106 Boston Celtics

Portland Trail Blazers 110 x 102 Houston Rockets

Confira a rodada de quarta-feira da NBA:

Utah Jazz x Memphis Grizzlies

Washington Wizards x Philadelphia 76ers

San Antonio Spurs x Denver Nuggets

Los Angeles Lakers x Oklahoma City Thunder

Orlando Magic x Toronto Raptors

Boston Celtics x Brooklyn Nets

*Com Estadão Conteúdo