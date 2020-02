NBA: Nets vencem em casa e encerram invencibilidade de 15 jogos dos Raptors

Reprodução Nets venceram o Toronto Raptors



A série de 15 triunfos do Toronto Raptors chegou ao fim na rodada de quarta-feira da NBA, quando a equipe perdeu por 101 a 91 para o Brooklyn Nets, em Nova York.

Os campeões da liga esperavam chegar invictos ao descanso em função do All-Star Game, mas não estavam com a pontaria que os levou a ter média de 121,2 pontos e 50% de tiros convertidos na sequência positiva.

Na noite de quarta, os Raptors anotaram somente 37,8% dos arremessos de quadra. E Kyle Lowry, apesar de ter registrado um “triple-double”, converteu apenas 4 de 13 tentativas, tendo somado 12 pontos, 12 assistências e 11 rebotes. Serge Ibaka finalizou o duelo com 28 pontos e nove rebotes e Fred VanVleet anotou 22 para o vice-líder da Conferência Leste com 40 vitórias em 55 duelos.

Caris LeVert marcou 20 pontos pelos Nets, que encerrou uma série de seis derrotas para os Raptors, incluindo uma no último sábado em Toronto. Joe Harris acrescentou 19 pontos e Spencer Dinwiddie somou 17 pontos e nove assistências pelos Nets, que somam 25 vitórias e 28 derrotas, em sétimo lugar no Leste, e voltaram a não contar com Kyrie Irving, lesionado – ele só disputou 20 jogos no campeonato.

Fora de casa, o Los Angeles Lakers derrotou o Denver Nuggets por 120 a 116, em duelo definido apena na prorrogação. LeBron James registrou um “triple-double”, com 32 pontos, 14 assistências e 12 rebotes, sendo decisivo para o time ampliar a vantagem na liderança da Conferência Oeste – são 41 vitórias em 53 jogos contra os 38 triunfos em 55 duelos dos Nuggets. O time também tem a melhor campanha como visitante da liga, com 23 vitórias em 28 partidas.

Anthony Davis marcou 33 pontos pelos Lakers, sendo sete na prorrogação. Jamal Murray liderou os Nuggets, também com 33 pontos, e Nikola Jokic totalizou 22 pontos e 11 rebotes pelo time de Denver, que havia vencido as quatro partidas anteriores.

Ausente das sete partidas anteriores por causa de uma lesão no tornozelo, Luka Doncic brilhou no seu retorno ao Dallas Mavericks, com 33 pontos e 12 rebotes, tendo liderado a equipe no triunfo por 130 a 111, em casa, diante do Sacramento Kings. O esloveno ainda deu oito assistências pelo sexto colocado do Oeste. Já Kristaps Porzingis totalizou 27 pontos e 13 rebotes.

Buddy Hield conseguiu 22 pontos e De’Aaron Fox somou 16 pelo Sacramento, que foi facilmente dominado, não tendo desvantagem inferior a 11 pontos durante o segundo tempo. A equipe da Califórnia é a 13ª colocada do Oeste.

Confira os resultados da rodada de quarta-feira da NBA:

Cleveland Cavaliers 127 x 105 Atlanta Hawks

Orlando Magic 116 x 112 Detroit Pistons

New York Knicks 96 x 114 Washington Wizards

Indiana Pacers 119 x 111 Milwaukee Bucks

Brooklyn Nets 101 x 91 Toronto Raptors

Memphis Grizzlies 111 x 104 Portland Trail Blazers

Minnesota Timberwolves 108 x 115 Charlotte Hornets

Dallas Mavericks 130 x 111 Sacramento Kings

Utah Jazz 116 x 101 Miami Heat

Phoenix Suns 112 x 106 Golden State Warriors

Denver Nuggets 116 x 120 Los Angeles Lakers

Confira os jogos da rodada de quinta-feira da NBA:

New Orleans Pelicans x Oklahoma City Thunder

Boston Celtics x Los Angeles Clippers

*Com informações do Estadão Conteúdo