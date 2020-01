NBA: Philadelphia vence com homenagens a Bryant e 19 pontos de Raulzinho

Reprodução Philadelphia bateu o Golden States na NBA



Vestindo o número 24 em homenagem a Kobe Bryant, Joel Embiid marcou 24 pontos em seu primeiro jogo em três semanas, levando o Philadelphia 76ers a vencer o Golden State Warriors por 115 a 104, em casa, pela rodada de terça-feira (28) da NBA.

Ele e o restante dos jogadores dos 76ers usaram no aquecimento as camisas 24 e 8 de Bryant em homenagem à estrela do Los Angeles Lakers, que morreu no domingo em um acidente de helicóptero. Embiid recebeu permissão de Bobby Jones para atuar com o aposentado número 24 ao invés do habitual 21 em seu primeiro jogo desde que se recuperou de lesão em um ligamento de um dedo na mão esquerda.

Ben Simmons tinha as inscrições” “Mamba Forever (Mamba – apelido de Kobe – para sempre, em inglês) e “RIP Gigi (Descanse em paz, Gigi – Gianna Bryant, filha de Bryant, que estava entre os nove mortos no acidente) nos seus tênis e marcou 17 pontos.

O brasileiro Raulzinho marcou 19 pontos e ainda somou duas assistências e dois rebotes nos 20min44 em que atuou pelo time da Filadélfia, o quinto colocado da Conferência Leste, com 31 triunfos em 48 duelos. D’Angelo Russell liderou o Golden State com 28 pontos. Glenn Robinson III fez 20 pela pior equipe do Oeste com 10 vitórias e 38 derrotas.

Na ausência de Giannis Antetokounmp, com uma lesão no ombro direito, Khris Middleton brilhou. Teve a maior produção ofensiva da sua carreira, com 51 pontos, e conduziu o Milwaukee Bucks ao triunfo por 151 a 131 sobre o Washington Wizards, em casa, na noite de terça.

Middleton ainda acumulou dez rebotes e seis assistências pelos Bucks, o melhor time da liga e da Conferência Leste, com 41 vitórias e 6 derrotas. O time teve pontuação recorde para a franquia nesta temporada, tendo marcado 88 no primeiro tempo, além de ter vencido seu nono jogo consecutivo. Bradley Beal marcou 47 pontos pelos Wizards, que soma 15 triunfos e 31 derrotas, na 12ª posição no Leste.

Fora de casa, o Boston Celtics bateu o Miami Heat por 109 a 101 com 29 pontos e nove rebotes de Gordon Hayward. Jaylen Brown marcou 25 pontos para Boston, e Kemba Walker acrescentou 16 pontos e oito assistências. Daniel Theis terminou com 10 pontos e 11 rebotes.

Goran Dragic liderou o Miami com 23 pontos e Jimmy Butler marcou 20. Bam Adebayo somou 16 pontos e 10 rebotes para o Heat, que perdeu em casa para um time da Conferência Leste pela primeira vez em 14 jogos nesta temporada – é o terceiro colocado, logo à frente do Celtics.

Também como visitante, o New Orleans Pelicans bateu o Cleveland Cavaliers por 125 a 111, com 14 pontos de Zion Williamson em sua estreia fora de casa. Em seu quarto jogo na liga, ainda capturou nove rebotes nos 30 minutos em que ficou na quadra. Jrue Holiday marcou 26 pontos para o New Orleans e Brandon Ingram fez 24 para o 12º colocado do Oeste.

Collin Sexton anotou 24 para os Cavaliers, que perderam oito dos últimos nove duelos e estão em penúltimo lugar no Leste. Kevin Porter Jr. marcou 21 pontos, e Larry Nance Jr. somou 17 pontos e 11 rebotes.

No Canadá, o Toronto Raptors venceu o Atlanta Hawks por 130 a 114 com 24 pontos e nove rebotes de Pascal Siakam e 12 pontos e 11 assistências de Kyle Lowry. Fora de casa, o Phoenix Suns bateu o Dallas Mavericks por 133 a 104. Devin Booker somou 32 pontos e nove assistências e Deandre Ayton teve 31 pontos e nove rebotes.

Dillon Brooks marcou 24 pontos e Jonas Valanciunas teve 23 pontos e 12 rebotes para ajudar o Memphis Grizzlies a vencer o Denver Nuggets por 104 a 96, no Tennessee. Já o Charlotte Hornets derrotou o New York Knicks por 97 a 92 com 30 pontos e 10 rebotes de Terry Rozier.

❝ The topic of leadership is a touchy one. A lot of leaders fail because they don't have the bravery to touch that nerve or strike that chord. Throughout my years, I haven't had that fear. ❞ – Kobe Bryant pic.twitter.com/5YgoehEbae — Philadelphia 76ers (@sixers) January 29, 2020

Confira os jogos da rodada de quarta-feira da NBA:

Indiana Pacers x Chicago Bulls

Brooklyn Nets x Detroit Pistons

New York Knicks x Memphis Grizzlies

San Antonio Spurs x Utah Jazz

Sacramento Kings x Oklahoma City Thunder

Portland Trail Blazers x Houston Rockets

*Com informações do Estadão Conteúdo