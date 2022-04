NBA: Semifinais de Conferência são definidas e começam neste fim de semana; confira

Boston Celtics x Milwaukee Bucks abrem a série no domingo, às 14h (horário de Brasília)

Reprodução/ Twitter @celtics Equipe do Celtics varreu o Brooklyn Nets na primeira rodada dos playoffs



O caminho para a final da NBA 2021/22 começa a se definir. Neste domingo começam as semifinais de Conferência com jogos que prometem muita emoção. A primeira série será entre Boston Celtics e Milwaukee Bucks às 14h (horário de Brasília). Os atuais campeões estarão desfalcados de Khris Middleton, que está lesionado. Os Celtics fizeram boa campanha na Conferência Leste e o duelo é o mais promissor das semis. Às 17h30, o duelo entre Golden State Warriors e Memphis Grizzlies colocará o bom time liderado por Curry contra a sensação Ja Morant. Na segunda-feira, 02, duas séries estão programadas: Miami Heat e Philadelphia 76ers se enfrentam às 20h30, enquanto o Phoenix Suns joga contra o Dallas Mavericks às 23h. Os 76ers foram surpreendidos pela notícia de lesão do craque Joel Embiid, que fraturou o globo ocular e teve leve concussão no último jogo, não tendo data para retornar ao time. No jogo entre Suns e Dallas, a condição física de Luka Doncic será a chave.

Semifinais de Conferência da NBA

Domingo, dia 1º

14h – Boston Celtics x Milwaukee Bucks

17h30 – Golden State Warriors x Memphis Grizzlies

Segunda-feira, dia 2

20h30 – Miami Heat x Philadelphia 76ers

23h – Phoenix Suns x Dallas Mavericks