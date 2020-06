NBA será retomada na Disney a partir de 31 de julho com 22 equipes

EFE/EPA/NUCCIO DINUZZO Temporada da NBA será finalizada na Disney



O Conselho de Governadores da NBA vai anunciar nesta quinta-feira as regras para a retomada da temporada regular da liga. De forma extraordinária, o campeonato será finalizado na sede da Disney World em Orlando, na Flórida, com a participação de 22 franquias.

Segundo o acordo que foi divulgado à imprensa durante as conversas com os proprietários das equipes e o comissário Adam Silver, acredita-se que a reunião por videoconferência desta quinta-feira confirmará o plano para 22 equipes jogarem em Orlando oito partidas da temporada regular cada, com o objetivo de definir as finis.

Se houver um sétimo jogo na luta pelo anel, ele será realizado em 12 de outubro.

O plano de retomada da temporada, suspensa em 11 de março por causa da pandemia, envolve 13 equipes da Conferência Oeste e nove da Conferência Leste, oito partidas da temporada regular e um possível torneio de play-in para o oitavo lugar e playoffs.

As equipes devem voltar aos treinos em julho, e chegarão aos centros de treinamento do complexo em Orlando no final deste mês.

A NBA e o sindicato dos jogadores estão negociando os detalhes do retorno em relação aos protocolos de segurança e competição. Jogadores e treinadores poderão praticar golfe ou comer em restaurantes ao ar livre, mas as regras de distanciamento social estão mantidas.

Os organizadores do campeonato planejam realizar testes diários para o coronavírus no entorno do campus da Disney, e, se der positivo, um jogador será isolado e todos os companheiros serão submetidos ao exame novamente.

A NBA suspendeu a temporada regular em 11 de março após o pivô francês Rudy Gobert, do Utah Jazz, ter sido diagnosticado como infectado pela covid-19.

* Com EFE