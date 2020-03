NBA suspende temporada após jogador do Utah Jazz testar positivo para Coronavírus

Reprodução Comunicado divulgado pela NBA na noite desta quarta-feira



Após o jogador Rudy Gobert, pivô do Utah Jazz, testar positivo para o coronavírus, a NBA decidiu suspender a temporada por conta do avanço da pandemia nos EUA.

De acordo com o comunicado divulgado no início da noite pela liga, o resultado do teste do atleta saiu pouco antes da partida entre Utah Jazz e Oklahoma City Thunder, na Chesapeake Energy Arena. Gobert não estava em quadra, e o jogo foi cancelado no mesmo instante.

A organização do torneio afirmou que usará o “hiato para determinar os próximos passos” da temporada a partir de quinta-feira, 12. As duas equipes envolvidas na partida devem permanecer em quarentena dentro do ginásio. Jornalistas americanos que estão no local relatam que todos os jogadores serão testados ainda nesta noite. Após os atletas irem para os vestiários, funcionários começaram o processo de higienização do local.

NBA To Suspend Season Following Tonight's Games pic.twitter.com/2PTx2fkLlW — NBA (@NBA) March 12, 2020

Há dois dias, o jogador francês havia ironizado o protocolo adotado pela NBA por conta da doença. Em uma coletiva de imprensa, ele saiu tocando em todos os microfones e na mesa.