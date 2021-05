Nelson Piquet participa de evento com Bolsonaro e ataca rede de televisão

Ex-piloto esteve ao lado do presidente em inauguração de ponte em Rondônia nesta sexta-feira, 7

Reprodução/ TV Brasil Nelson Piquet durante sua fala no palanque



O tricampeão da Fórmula 1, Nelson Piquet, foi para os assuntos mais comentados do Twitter nesta sexta-feira, 7. O ex-piloto participou da inauguração de uma ponte no estado de Rondônia ao lado do presidente Jair Bolsonaro (sem partido) e subiu ao palanque para dar um “recado” aos presentes. Piquet criticou a TV Globo, foi aplaudido pelo presidente e ovacionado pela plateia. “Só um pequeno lembrete. E nós temos certeza que a ‘Globolixo’ não vai mostrar nada disso aqui”, disse. Nas redes sociais ele foi bastante criticado. Essa não é a primeira vez que o ex-piloto direciona críticas à rede de televisão. Na estreia da transmissão da Fórmula 1 na TV Bandeirantes, em 28 de março, Piquet participou do programa ‘Show do Esporte’ e usou a mesma expressão. Na época a emissora se posicionou apontando a importância do Grupo Globo na consolidação da categoria no Brasil e disse que as visões de seus entrevistados não refletem necessariamente a opinião da empresa.

Assista ao vídeo da fala de Nelson Piquet no evento com Bolsonaro: