Neymar, Rayssa, Medina e mais: Veja os atletas que estão torcendo para Paulo André ganhar o ‘BBB 22’

O atletas cada vez mais forte na disputa contra os atores Arthur Aguiar e Douglas Silva

Montagem sobre fotos/Reprodução/Jovem Pan/EFE/EPA/YOAN VALAT/Instagram/@iampauloandre/Twitter/@rayssaleal Neymar, Rayssa Leal e outros esportistas estão na torcida por Paulo André na final do BBB 22



Paulo André está cada vez mais forte na disputa da final do “BBB 22” contra os atores Arthur Aguiar e Douglas Silva – a votação do reality show da TV Globo será encerrada nesta terça-feira, 26. Além de ter seu nome no topo dos assuntos mais comentados do Twitter, o atleta também ganhou torcida de alguns esportistas de peso no cenário nacional. Camisa 10 do Paris Saint-Germain e da seleção brasileira, Neymar disse que, assim como o surfista Gabriel Medina, está apoiando PA.

O trio de destaque do skate feminino, formado por Rayssa Leal, Pâmela Rosa e Letícia Bufoni, por sua vez, usou as redes sociais para puxar voto para o velocista. Já o nadador Bruno Fratus, medalha de bronze, também demonstrou carinho pelo colega. Isso sem contar em Pedro Scooby, companheiro de confinamento e quinto lugar nesta edição do programa, que se derreteu por Paulo André. Veja algumas mensagens abaixo.

E me explica outra coisa também:

Eu to assistindo o BBB pela 1º vez, torcendo p um amigo, companheiro de Seleção Olímpica (PA)… Mas independente dele ganhar ou não e lógico que vou ficar MUITO feliz pelo sucesso dele mas… (cont) — Bruno Fratus (@BFratus) April 22, 2022