Nos 75 anos da Liga, ‘NBA House’ volta a SP com mais espaço e interação para os fãs de basquete

Flavia Matos/ Jovem Pan Evento da NBA acontece de 2 a 19 de junho na zona oeste de São Paulo



A NBA sabe como encantar seu público. A partir desta quinta-feira, 2, a liga de basquete mais famosa do mundo inaugura a ‘NBA House 2022’ na zona oeste de São Paulo para a exibição das Finals. Golden State Warriors e Boston Celtics se enfrentam pelo título de campeão da temporada nos Estados Unidos e todos os jogos serão exibidos no espaço, instalado no estacionamento do Shopping Eldorado (Av. Rebouças, 3.970 – Pinheiros). Dessa vez o evento tem um toque especial: a comemoração dos 75 anos da liga. A área conta com ativações de marcas parceiras, um telão enorme com palco para shows, mini quadra, bares, itens históricos e uma loja de produtos oficiais. Pela primeira vez, mascotes oficiais dos times estarão presentes. Nos primeiros dias, Desta vez o mascote ‘Harry, The Hawk’, do Atlanta Haws, e o Dance Team da franquia se apresentaram. A partir do dia 10, Hooper, o mascote do Detroit Pistons, é quem comanda a festa. A Jovem Pan Online esteve no espaço e traz tudo o que você pode aproveitar por lá entre os dias 2 e 19 de junho. Confira:

Itens de memorabília

Todo espaço criado pela NBA no Brasil traz itens importantes da história da liga. Na NBA House 2022, os fãs podem tirar foto com uma réplica do troféu Larry O’Brien e uma bola especial confeccionada pela joalheria Tiffany & Co., ver camisas autografadas de astros como Giannis Antetokounmpo e Stephen Curry, além de funkos de jogadores, jaquetas personalizadas e tênis especiais. Uma das maiores atrações do espaço é a bola especial em comemoração aos 75 anos da NBA cravejada de diamantes.

Ativações de patrocinadores

Para a diversão dos fãs, a NBA House tem alguns estandes para diversão. A Ruffles montou um espaço onde é possível ‘enterrar’ na cesta e se jogar em uma piscina de batatas. A Sadia levou máquinas de arremessos e o mascote ‘Lequetreque’ para fazer selfie com a galera. Espaços com decoração da NBA trazem totens em que os fãs podem tirar fotos com seus jogadores favoritos e receber diretamente no e-mail. Uma Game Arena também foi montada no segundo andar com jogos de video-game antigos, o novo NBA2K e pinball. Quem levar criança terá disponível um espaço kids.

NBA Store

Para quem gosta de levar um presente para casa, a NBA Store tem itens oficiais da liga. As camisas de jogo vão da faixa dos R$ 500 a R$ 800, as camisetas mais simples saem entre R$ 129 e R$ 149 e as edições personalizadas da NBA House são R$ 99. Os bonés estão na faixa de R$ 150, mesmo preço das bolas Wilson, todas personalizadas. Itens como canecas e garrafas de água vão de R$ 60 a R$ 99.

Onde comprar os ingressos?

A NBA House será dividida em dois modelos de eventos: os Fan Days (sessões diurnas e aos fins de semana sem exibição de jogos) e as Game Nights (transmissão das partidas ao vivo). A entrada para as sessões sem jogos custam a partir de R$ 40 (13h às 16h / 16h30 às 19h30 / 20h às 23h) e os eventos com jogos a partir de R$ 135 (a partir das 19h). Não há mais ingressos para o Jogo 4, no dia 10 de junho. Ainda estão disponíveis entradas limitadas para os dias 2 de junho, 5 de junho e 8 de junho. Caso a série passe do Jogo 4, as entradas para os demais jogos estarão disponíveis para compra. Tudo está sendo vendido no site oficial. Na entrada os fãs precisam apresentar comprovante de vacinação pelo aplicativo Chronus i-Passaport (dica: faça o cadastro um dia antes do evento).