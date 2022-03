Novak Djokovic é liberado para defender título de Roland Garros após França afrouxar regras 

Barrado do Aberto da Austrália e deportado do país da Oceania por não se imunizar, o tenista ainda deve ficar de fora dos Masters de Indian Wells e de Miami

EFE/EPA/CAROLINE BLUMBERG Mesmo sem estar vacinado, Djokovic poderá defender o título de Roland Garros



Novak Djokovic, atual campeão de Roland Garros, está liberado para defender o seu título na edição desta temporada, que será disputada de 22 de maio a 5 de junho, em Paris. Mesmo sem ter se vacinado contra a Covid-19, o atual número 2 do ranking da ATP poderá competir no torneio devido ao afrouxamento das regras sanitárias, determinadas pelo governo da França, na manhã desta quinta-feira, 3. De acordo com o novo decreto do governo francês, a apresentação do passaporte sanitário deixará de ser obrigatório. Desta forma, o sérvio também deve participar do Masters de Monte Carlo, em abril. Barrado do Aberto da Austrália e deportado do país da Oceania por não se imunizar, o tenista ainda deve ficar de fora dos Masters de Indian Wells, que começa na próxima semana, e de Miami, no fim de março – ambos são realizados nos Estados Unidos, que exigem comprovante de vacinação dos visitantes.