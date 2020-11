Novak Djokovic fecha ano com ampla vantagem na liderança do ranking ATP

Confira como fica a lista dos melhores tenistas do planeta em 2020; Thiago Monteiro é o melhor brasileiro

Reprodução/Djokovic Novak Djokovic é o atual número 1 do mundo no tênis masculino



Com o encerramento dos principais torneios da ATP em 2020, o sérvio Novak Djokovic vai virar o ano como líder absoluto do ranking mundial. Mesmo caindo nas semifinais do ATP Finals, torneio em Londres que reuniu os melhores da temporada, o tenista aparece na atualização da lista nesta segunda-feira com uma confortável vantagem de mais de 2 mil pontos em relação ao espanhol Rafael Nadal, o segundo colocado. O número 1 do mundo fecha 2020 com 12.030 pontos, exatos 2.180 a mais que Nadal, mas em contrapartida não conseguirá somar praticamente mais nada até março de 2021, caso o calendário da próxima temporada seja mantido pela ATP e o Aberto da Austrália não mude de data por causa de medidas restritivas do governo de Vitória, onde fica a cidade de Melbourne, contra o aumento de casos do novo coronavírus.

Os finalistas do ATP Finals aparecem na sequência do ranking. Campeão em Londres de forma inédita e invicta, o russo Daniil Medvedev permanece na quarta colocação, agora com 8.470 pontos, mas se aproximou do austríaco Dominic Thiem, a quem derrotou na decisão deste domingo, que está com 9.125. Fechando o Top 5 está o suíço Roger Federer, que pela 16.ª temporada termina ocupando um lugar entre os cinco melhores do mundo – um recorde no circuito profissional masculino. Também será a 18.ª vez que o tenista da Basileia encerrará um ano no Top 10, ampliando mais um recorde que já é seu. Sem qualquer mudança no ranking entre os 10 primeiros colocados, a sequência depois de Federer tem o grego Stefanos Tsitsipas, o alemão Alexander Zverev, o russo Andrey Rublev, o argentino Diego Schwartzman e o italiano Matteo Berrettini. O melhor do Brasil segue sendo o cearense Thiago Monteiro, na 84 ª colocação. Thiago Wild está em 115.º lugar e João Menezes – que está classificado aos Jogos Olímpicos de Tóquio, mas precisar estar entre os 300 melhores do mundo no início de junho – ocupa a 204.ª posição.

DUPLAS

O Brasil teve um tenista como o melhor da temporada nas duplas. O mineiro Bruno Soares e o croata Mate Pavic terminaram o ano como a melhor parceria, enquanto que Marcelo Melo e o polonês Lukasz Kubot ficaram em sétimo lugar. No ranking individual de duplas, Soares caiu da quinta para a sexta colocação e Melo perdeu três posições, sendo agora o 10.º colocado.

Confira o ranking da ATP:

1.º – Novak Djokovic (SER) – 12.030 pontos

2.º – Rafael Nadal (ESP) – 9.850

3.º – Dominic Thiem (AUT) – 9.125

4.º – Daniil Medvedev (RUS) – 8.470

5.º – Roger Federer (SUI) – 6.630

6.º – Stefanos Tsitispas (GRE) – 5.925

7.º – Alexander Zverev (ALE) – 5.525

8.º – Andrey Rublev (RUS) – 4.119

9.º – Diego Schwartzman (ARG) – 3.455

10.º – Matteo Berrettini (ITA) – 3.075

11.º – Gael Monfils (FRA) – 2.860

12.º – Denis Shapovalov (CAN) – 2.830

13.º – Roberto Bautista Agut (ESP) – 2.710

14.º – Milos Raonic (CAN) – 2.580

15.º – David Goffin (BEL) – 2.555

16.º – Pablo Carreno Busta (ESP) – 2.535

17.º – Fabio Fognini (ITA) – 2.400

18.º – Stan Wawrinka (SUI) – 2.320

19.º – Grigor Dimitrov (BUL) – 2.260

20.º – Karen Khachanov (RUS) – 2.245

84.º – Thiago Monteiro (BRA) – 804

115.º – Thiago Wild (BRA) – 586

204.º – João Menezes (BRA) – 305

*Com informações do Estadão Conteúdo