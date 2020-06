Novak Djokovic anuncia que testou positivo para Covid-19

Reprodução/Instagram Djokovic testou positivo para Covid-19



O tenista sérvio Novak Djokovic, atual número 1 do ranking da ATP, anunciou nesta terça-feira (23) que deu positivo em teste para o novo coronavírus, a que foi submetido em Belgrado, após vários casos no Adria Tour, torneio de exibição que organizou.

No evento, cinco pessoas acabaram sendo infectadas, sendo três tenistas: o sérvio Viktor Troicki, o búlgaro Grigor Dimitrov e o croata Borna Coric, que já integraram o Top 20 do ranking da ATP, também foram diagnosticados.

Marko Paniki, preparador físico de Djokovic, e Kristijan Groh, treinador de Dimitrov, também confirmaram que testaram positivo.

A série de exibições teve jogos na Croácia e na Sérvia, com a autorização do governo. No entanto, surpreendeu o mundo do tênis por reunir 4 mil pessoas em um dos jogos, sem atentar para o distanciamento social e para o uso de máscaras.

Assim como em outras exibições, tenistas e organizadores participaram de diversos eventos paralelos, como jogos de futebol e de basquete, entrevistas e até festas em casas noturnas. Isso motivou seguidas críticas ao evento e ao próprio Djokovic.

Um dos ataques mais fortes veio de um conhecido crítico do sérvio, Nick Kyrgios. “Decisão de cabeça oca essa de prosseguir com a ‘exibição’ dos nossos companheiros de rápida recuperação, mas é isso que acontece quando você desconsidera todos os protocolos. Isto não é uma piada”, afirmou nas redes sociais.