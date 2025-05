Oklahoma atropela Minnesota e aguarda final da Conferência Leste para conhecer adversário na final da NBA

Indiana Pacers lidera série contra o New York Knicks por 3 a 1 e se garantirá na decisão se vencer hoje na casa do adversário, às 21h (de Brasília)

Gerald Leong/EFE O armador do Oklahoma City Thunder, Shai Gilgeous-Alexander (c), comemora com seus companheiros o título da Conferência Oeste



O Oklahoma City Thunder conquistou o título da Conferência Oeste ao derrotar o Minnesota Timberwolves com um expressivo placar de 124 a 94. A estrela da partida foi Shai Gilgeous-Alexander, que se destacou ao anotar 34 pontos, além de contribuir com 8 assistências e 7 rebotes. Em reconhecimento ao seu desempenho, ele foi agraciado com o troféu Magic Johnson, destinado ao MVP da final da Conferência. Com um impressionante total de 68 vitórias na temporada regular, o Thunder agora se prepara para a disputa das finais da NBA.

Este será o quinto momento em que a equipe chega à decisão, tendo sido vice-campeã em três das quatro oportunidades anteriores. A expectativa é alta entre os torcedores, que aguardam ansiosos pelo desempenho do time na grande final. O adversário sairá do duelo entre Indiana Pacers e New York Knicks, finalistas do Leste. O Indiana lidera a série por 3 a 1 e garantirá o título da Conferência se vencer nesta quinta-feira, às 21h (de Brasília), na casa do adversário.

O Minnesota Timberwolves, por sua vez, não conseguiu superar a força do adversário e reconheceu a superioridade do Thunder. Anthony Edwards, um dos principais jogadores da equipe, admitiu que foram superados pelo “melhor time da Conferência”. Julius Randle foi o principal marcador do Timberwolves na partida, terminando com 24 pontos. Apesar do resultado desfavorável, a equipe mostrou potencial e promete trabalhar para voltar mais forte nas próximas temporadas.

