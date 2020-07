Lucas Paquetá, do Milan, reforça equipe de CS:GO em evento amistoso

Desafio será transmitido por meio da plataforma Twitch TV

Milan/Divulgação Paquetá vai reforçar equipe de CS:GO em partida amistosa



O atacante Lucas Paquetá , do Milan, vai reforçar um desafio de Counter Strike: Global Offensive (CS:GO) na próxima segunda-feira, 13 de junho. Em um evento amistoso, o ex-atleta do Flamengo vai se juntar a ex-jogadores e estrelas da modalidade em uma partida contra a MiBR (Made in Brazil), equipe profissional de eSports.

O desafio MiBR Stars também terá jogadores famosos da modalidade no brasil, como Carlos Kiko Segal, ex-jogador de CS:GO, e Gustavo Baiano Gomes, jogador e influencer de League of Legends.

Os participantes vão batalhar em três diferentes mapas, escolhidos antes de cada partida e criados especialmente para o MiBR Stars. Durante o intervalo dos jogos, também serão promovidos desafios entre os competidores, como uma série de confrontos 1×1 no CS:GO entre integrantes da comunidade.

O evento será transmitido ao vivo no canal da Betway na Twitch TV. Os jogos acontecem entre 14h e 20h, no horário de brasília.