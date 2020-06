NBA: Jabari Parker, do Sacramento Kings, é diagnosticado com covid-19

Temporada do torneio de basquete vai ser retomada na Disney, em Orlando

Reprodução Jogador foi infectado em Chicago, onde a família mora



Mais um jogador da NBA testou positivo para a covid-19. Jabari Parker, do Sacramento Kings, foi infectado enquanto estava em Chicago, com a família, e permanece em quarentena.

O caso do camisa 33 foi confirmado pelo próprio time em um comunicado divulgado nas redes sociais. O jogador deve se juntar ao grupo no próximo dia 7 em Orlando, quando está programada a retomada das atividades.

As reapresentações começaram no início da semana, com testes em todas as franquias. No mês que vem, os times viajam para a Flórida, onde a temporada será reiniciada com protocolos de segurança, no Complexo da Disney.

“Estou ansioso para me juntar aos meus companheiros de equipe em Orlando quando voltarmos à quadra para a retomada da temporada da NBA” disse Parker.