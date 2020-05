Patrick Ewing recebe alta uma semana após ser diagnosticado com covid-19

Peter Foley/EFE Patrick Ewing é considerado um dos maiores jogadores da história do New York Knicks



Patrick Ewing, ídolo do New York Knicks, da NBA, e atual técnico do Georgetown Hoyas, recebeu alta nesta segunda-feira, 25, após ser internado por uma semana em virtude da covid-19.

O ex-jogador de basquete está se recuperando, segundo a universidade Georgetown, para a qual trabalha. Filho do ex-atleta, Patrick Ewing Jr, anunciou por meio do Twitter que os médicos estão monitorando os sintomas do pai. “Ele está em casa agora e ficando melhor”, escreveu.

Ewing foi diagnosticado com o novo coronavírus na última sexta-feira, e estava se tratando em um hospital local.

“Quero agradecer a todos os médicos e funcionários do hospital por cuidarem do meu pai durante sua estadia, assim como a todos aqueles que nos contataram com seus pensamentos e orações e desde o seu diagnóstico”, tuitou o filho de Ewing.

O ex-pivô assumiu o comando da equipe da universidade de Georgetown em 2017, após ter passado 15 anos como assistente-técnico de quatro franquias da NBA.

