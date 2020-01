Paulo Coelho revela que estava escrevendo livro em parceria com Kobe Bryant

USA TODAY USPW/REUTERS Kobe Bryant morreu em acidente de helicóptero



O renomado escritor Paulo Coelho fez uma homenagem a Kobe Bryant, no último domingo (26), dia em que o astro de basquete faleceu em acidente de helicóptero com mais oito pessoas, na Califórnia. Na condolência, o brasileiro revelou que estava escrevendo um livro para crianças em conjunto com o norte-americano.

“Você era mais do que um grande jogador, querido Kobe Bryant. Eu aprendi muito interagindo com você. Vou deletar o rascunho agora, esse livro perdeu a razão de existir”, disse o autor, que divulgou uma conversa com o brasileiro.

Kobe Bryant estava focado em auxiliar o desenvolvimento de jovens no esporte desde que anunciou aposentadoria, em 2016. Naquele ano, o ex-jogador revelou que tinha o sonho de fazer o livro em parceria com Paulo Coelho.

Bryant estava a caminho da cidade de Newbury Park, a 30 km de Calabasas, para um jogo do time de Gianna, sua filha, quando o helicóptero caiu. Ele seria o técnico da partida.

Segundo informações preliminares divulgadas pela imprensa norte-americana, o motivo da queda da aeronave pode ter sido um nevoeiro. As condições climáticas eram tão ruins que a polícia não operou com aeronaves pela manhã no condado de Los Angeles.