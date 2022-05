Pelo segundo ano consecutivo, Nikola Jokic é eleito MVP da temporada regular da NBA

O sérvio Nikola Jokic, pivô do Denver Nuggets, foi eleito nesta quarta-feira, 11, como o MVP (Jogador Mais Valioso) da temporada regular da NBA pelo segundo ano consecutivo. Ele é o 13º a levar o prêmio em dois anos seguidos. A NBA divulgou a quantidade de votos que cada atleta recebeu. Nikola levou 65 votos, contra 26 de Joel Embiid (Philadelphia 76ers) e apenas nove de Giannis Antetokounmpo (Milwaukee Bucks). Fora dos playoffs, Jokic voltou para a Sérvia para suas férias e o Nuggets foi até a Europa entregar o troféu ao jogador. Em vídeo, o pivô aparece chorando e fica surpreso com a entrega da estatueta. Faz quatro anos que o prêmio não é entregue a um norte-americano, já que nos anos de 2019 e 2020 o vencedor foi Giannis Antetokounmpo.

Surprise in Sombor✈️🇷🇸 We flew to Serbia to surprise the BACK-TO-BACK MVP! And, wow, this moment was special. pic.twitter.com/aFvIEDgnSj

— Denver Nuggets (@nuggets) May 11, 2022