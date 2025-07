Piastri supera Norris sem sustos e vence o GP da Bélgica; Bortoleto é 9º e volta a pontuar

Líder do Mundial ultrapassou o britânico logo na primeira volta, abriu larga vantagem e só administrou a distância sobre o principal concorrente ao título durante toda a prova

Andrej ISAKOVIC / AFP Oscar Piastri, piloto da McLaren



A decepção visível no rosto de Oscar Piastri após largar atrás do companheiro de McLaren, Lando Norris, transformou-se em um largo sorriso depois da vitória sem sustos no GP da Bélgica – sua sexta na temporada -, neste domingo (27), no circuito de Spa-Francorchamps. O líder do Mundial ultrapassou o britânico logo na primeira volta, abriu larga vantagem e só administrou a distância sobre o principal concorrente ao título durante toda a prova. Com o resultado, o australiano ampliou sua vantagem na liderança do Mundial de Pilotos para 16 pontos – 266 contra 250 de Norris. Charles Leclerc, da Ferrari, levou a melhor na disputa com o tetracampeão Max Verstappen e completou o pódio. Quem se destacou, porém, foi Lewis Hamilton, que largou em 18º e, após boa recuperação, recebeu a bandeirada em 7º lugar.

O novato Gabriel Bortoleto repetiu o bom desempenho do GP da Áustria e novamente alcançou a zona de pontuação – somou mais dois pontos com o nono lugar na Bélgica. O brasileiro havia largado em décimo lugar após quase ter sido eliminado no Q1 da classificação – avançou por causa de uma punição a Hamilton. Após dois dias sem incidentes, o GP da Bélgica começou sob tensão, com chuva e prova suspensa por falta de visibilidade logo após a volta de apresentação – a Fórmula 3, que antecedia o evento principal na pista de Spa-Francorchamps, não foi sequer disputada por causa das más condições climáticas. Assim, a 13ª etapa da temporada começou com 1h20 de atraso, com os carros perfilados atrás do safety car.

Sem chuva, mas com pista molhada, a disputa efetivamente começou em movimento, a partir da quinta volta. Bastaram três curvas para Piastri ultrapassar Norris e assumir a liderança da prova, na única mudança em relação ao grid – Leclerc, Verstappen, Albon e Russell vinham na sequência. Gabriel Bortoleto manteve o décimo posto da largada, atrás de Lawson e à frente de Ocon. Em um início de raras ultrapassagens, Hamilton, que havia largado em 18º lugar, em um “fim de semana para esquecer”, como havia dito no sábado, aproveitava a potência de sua Ferrari para atacar os adversários no fim do pelotão e ganhar posições – já ocupava o 13º posto na volta 10 das 44 totais.

Os pilotos passaram a frequentar os boxes a partir da 12ª volta para colocar pneus médios. Norris assumiu momentaneamente a liderança com a parada de Piastri, mas Verstappen, que atacava Leclerc pelo terceiro lugar, perdeu tempo no pit stop e deu fôlego ao piloto da Ferrari. No giro seguinte, o australiano da McLaren retomou a ponta. A McLaren teve problemas para trocar os pneus de Norris e Piastri abriu 9s2 na liderança após 15 voltas. Hamilton e Hülkenberg foram beneficiados com as paradas antecipadas e passaram a ocupar, respectivamente, o sétimo e o nono postos – o alemão voltou à frente do companheiro de Sauber, Bortoleto, que continuava em décimo após a ida aos boxes.

Mais rápido, o brasileiro pediu passagem e Hülkenberg cedeu o nono lugar na 20ª volta a fim de atacar Lawson. Na metade da prova, Piastri tinha 8s2 de vantagem sobre Norris, que, por sua vez, vinha 7s8 à frente de Leclerc – Verstappen, Russell, Albon e Hamilton seguiam o trio. Com a disputa concentrada no meio do pelotão, as posições no top 10 só mudaram na 34ª volta, a dez do fim, quando Hülkenberg trocou pneus e Gasly assumiu o décimo posto. Ele vinha 12s8 atrás de Bortoleto, que era mais lento que Lawson e se afastava do oitavo colocado – 3s1 atrás. Piastri liderava com 7s6 de vantagem sobre Norris.

A cinco voltas do fim, Norris se aproximou de Piastri, a 5s5, enquanto Verstappen voltou a pressionar Leclerc, 1s4 atrás, na briga pelo pódio, mas a dupla conseguiu administrar a posição até o fim. Distante tanto de Lawson, a sua frente, quanto de Gasly, Bortoleto chegou em nono lugar, festejando mais dois pontos na temporada de estreia com a Sauber. A Fórmula 1 volta no próximo fim de semana, no GP da Hungria, antes das férias de verão, entre 1 e 3 de agosto, no circuito de Hungaroring, na 14ª etapa da temporada. A corrida será no domingo, com largada prevista para as 10h (horário de Brasília)

Confira o resultado do GP da Bélgica de Fórmula 1:

1º – Oscar Piastri (AUS/McLaren), em 1h25min22s601

2º – Lando Norris (ING/McLaren), a 3s415

3º – Charles Leclerc (MON/Ferrari), a 20s185

4º – Max Verstappen (HOL/Red Bull), a 21s731

5º – George Russell (ING/Mercedes), a 34s863

6º – Alexander Albon (TAI/Williams), a 39s926

7º – Lewis Hamilton (ING/Ferrari), a 40s679

8º – Liam Lawson (NZL/RB), a 52s033

9º – Gabriel Bortoleto (BRA/Sauber), a 56s434

10º – Pierre Gasly (FRA/Alpine), a 1min12s714

11º – Oliver Bearman (ING/Haas), a 1min13s145

12º – Nico Hülkenberg (ALE/Sauber), a 1min13s628

13º – Yuki Tsunoda (JAP/Red Bull), a 1min15s395

14º – Lance Stroll (CAN/Aston Martin), a 1min19s831

15º – Esteban Ocon (FRA/Haas), a 1min26s063

16º – Kimi Antonelli (ITA/Mercedes), a 1min26s721

17º – Fernando Alonso (ESP/Aston Martin), a 1min27s924

18º – Carlos Sainz Jr. (ESP/Williams), a 1min32s024

19º – Franco Colapinto (ARG/Alpine), a 1min35s250

20º – Isack Hadjar (FRA/RB), a 1 volta

*Com informações do Estadão Conteúdo