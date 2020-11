Pietro Fittipaldi é anunciado como substituto de Grosjean no GP do Bahrein

Piloto da Haas e neto do bicampeão mundial de Fórmula 1 Emerson Fittipaldi, ele tem 24 anos e deve competir no Grande Prêmio do Sakhir, no Bahrein; o francês Romain Grosjean se recupera de grave acidente que aconteceu neste domingo, 29

Reprodução/Twitter Pietro Fittipaldi assume vaga de Grosjean após acidente



A Haas anunciou nesta segunda-feira, 30, que Pietro Fittipaldi, neto do bicampeão mundial de Fórmula 1 Emerson Fittipaldi, estreará no próximo fim de semana na categoria, em substituição ao francês Romain Grosjean, que se recupera de um forte acidente. O jovem brasileiro, de 24 anos, terá a oportunidade de competir no Grande Prêmio do Sakhir, no Bahrein, que será realizado no traçado externo do circuito onde aconteceu ontem a antepenúltima etapa da temporada de 2020. Fittipaldi substituirá Grosjean, que neste domingo se envolveu em grave acidente logo na primeira volta do GP do Bahrein, em que tocou no russo Daniil Kvyat, da AlphaTauri, se chocou contra o guard rail e precisou sair do carro em meio fortes chamas.

“Depois que foi decidido que a melhor coisa para Romain era pular pelo menos uma corrida, a escolha de colocar Pietro no carro foi muito fácil”, afirmou o chefe da equipe Haas, Günther Steiner, por meio de comunicado. “Pietro vai pilotar o VF-20, com que está familiarizado, pela experiência de estar com a equipe nas últimas duas temporadas como piloto de teste e reserva. É a coisa certa a se fazer, e é obviamente uma boa chance para ele. Ele foi paciente e sempre esteve preparado para esta oportunidade. Agora ela chegou”, completou. Pietro Fittipaldi integrou o programa de jovens da Ferrari e fez os primeiros testes pela Haas em 2018, ano em que foi oficializado como integrante da escuderia, para atividades de desenvolvimento do carro e também como reserva. O neto de Emerson, campeão da World Series Formula V8 3.5, em 2017, admitiu que o primeiro pensamento que tem é sobre o estado de saúde de Grosjean, que está hospitalizado com queimaduras nas mãos e suspeita de fratura da costela.

“Obviamente, não é um conjunto de circunstâncias ideal para ter minha primeira oportunidade de competir na Fórmula 1, mas estou extremamente grato a Gene Haas e Günther Steiner pela fé em me colocar ao volante neste fim de semana”, afirmou Pietro. “Será emocionante começar minha primeira carreira na Fórmula 1. Vou dar tudo de mim e estou ansioso para começar os treinos livres na sexta-feira no Bahrein”, acrescentou.

*Com informações da EFE