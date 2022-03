Pietro Fittipaldi vai substituir russo na Haas? Entenda a situação do brasileiro na Fórmula 1

O empresário Gene Haas, dono da escuderia estadunidense, falou sobre a lacuna deixada por Nikita Mazepin

Divulgação/Haas Pietro Fittipaldi é neto do bicampeão mundial de Fórmula 1, Emerson Fittipaldi



A Haas quebrou os contratos de sua patrocinadora principal, a UralKali, e de seu piloto, Nikita Mazepin, devido à guerra entre Rússia e Ucrânia. Em busca de um substituto, o empresário Gene Haas, dono da escuderia estadunidense, confirmou que o brasileiro Pietro Fittipaldi entrará na vaga de Mazepin nos testes de pré-temporada da Fórmula 1, marcados para acontecer nesta semana, no Bahrein. Apesar disso, o neto do bicampeão não tem vaga certa na temporada 2022 da principal categoria do automobilismo.

“Estamos procurando candidatos. Pietro vai fazer os testes porque é para isso que ele serve, ele é o piloto de testes, mas estamos procurando (para substituir Mazepin) um piloto em tempo integral, gostaríamos de um com um pouco de mais experiência”, disse o mandatário da Haas. O pai de Mazepin, Dmitry Mazepin, vale lembrar, foi o principal patrocinador da equipe da agora ex-equipe de seu filho e, segundo a imprensa britânica, mantém boa relação com o presidente russo, Vladimir Putin.