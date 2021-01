Piloto da F1, Pietro Fittipaldi recebe camisa 51 do Palmeiras em homenagem ao título da Copa Rio

O neto de Emerson Fittipaldi é tão apaixonado pelo Verdão que decidiu estampar o número 51 em seu carro na sua temporada de estreia na Fórmula 1

Reprodução/Twitter Pietro Fittipaldi ganhou uma camiseta do Palmeiras com o número 51



Pietro Fittipaldi, da equipe norte-americana Haas, visitou o estádio do seu time do coração, o Palmeiras, na tarde desta quinta-feira, 28. Em registro feito nas redes sociais, o piloto da Fórmula 1 demonstrou felicidade ao conhecer o Allianz Parque e exibiu o presente que recebeu do clube: uma camiseta oficial com o número 51, em homenagem ao título da Copa Rio de 1951 – o Alviverde considera a conquista como um Mundial de Clubes, ainda que a Fifa não tenha considerado como tal.

“Muito feliz de anunciar meus planos para 2021… como jogador #51 do @Palmeiras Cara sorridente com boca aberta e olhos bem apertados. Coração verde brincadeiras à parte, quero agradecer demais o Palmeiras por ter me recebido aqui no Allianz Parque e por este presente incrível! Avanti Palestra”, brincou Pietro Fittipaldi, neto do lendário Emerson Fittipaldi.

Pietro é tão apaixonado pelo Palmeiras que decidiu estampar o número 51 em seu carro na sua temporada de estreia na Fórmula 1. “Esse era o número de teste da Haas, desde que eu comecei a testar com eles. Quando a equipe perguntou para mim qual o número que eu usaria neste final de semana, decidi ficar com ele porque era o número que estava comigo desde o começo. E também sou palmeirense roxo e como todo mundo sabe que, em 51, o Palmeiras ganhou o Campeonato Mundial”, comentou o jovem em entrevista ao UOL, no final do ano passado.