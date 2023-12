Piloto da Honda Racing vence a grande final da Superbike em Interlagos, dá show na última volta e conquista o vice-campeonato

Nas classes Honda Jr Cup e Copa Pro Honda CBR 650R, Léo Marques e Juninho Moreira, respectivamente, faturaram os títulos da temporada 2023

Divulgação/Honda No primeiro lugar do pódio, Guilherme Brito exibe o troféu que ganhou em Interlagos



Os apaixonados por motovelocidade que lotaram as arquibancadas do circuito de Interlagos foram contemplados com o show de habilidade do piloto Guilherme Brito, da Honda Racing, que depois de largar na sexta colocação assumiu a ponta da prova e recebeu a bandeira quadriculada na primeira colocação. Uma vitória valorizada pela bela disputa entre o piloto brasileiro e o uruguaio Maxi Gerardo. A Jovem Pan marcou presença na grande final da Superbike.

Acompanhe os melhores momentos da nossa cobertura:

Superbike Pro, uma corrida com uma das mais espetaculares últimas voltas em Interlagos

Guilherme Brito venceu com a motocicleta Honda CBR 1000RR-R Fireblade SP e encerrou a temporada com o vice-campeonato da categoria SuperBike Pro. A etapa final também apontou Léo Marques e Juninho Moreira como os campeões das classes Honda Jr Cup e Copa Pro Honda CBR 650R, respectivamente. Outro destaque em Interlagos foi a presença dos pilotos oficiais da Honda Racing nas modalidades Motocross, Enduro e Rally, além de Eric Granado, que possui quatro títulos no SuperBike Brasil e representou o país no Campeonato Mundial de Superbike 2023. “Foi um dia muito especial. Recebemos os pilotos, colaboradores e parceiros no espaço exclusivo da Honda em Interlagos. Depois de tanto trabalho e bons resultados em 2023, foi fundamental estarmos juntos e fazermos uma grande confraternização, para marcar o encerramento da temporada de competições”, disse Marcelo Langrafe, diretor comercial da Honda.

A prova da classe principal, a SuperBike Pro, teve duelo acirrado entre Guilherme Brito e o uruguaio Maxi Gerardo, que confirmou o título da temporada de 2023. Depois de se revezarem na primeira colocação, o brasileiro cruzou a linha de chegada na frente, com diferença mínima para o adversário. “A última etapa foi boa. Conseguimos sair com a vitória. É importante também, mas claro que a gente queria sair com o título. Foi um ano bom, ganhamos mais da metade das corridas, pena que tivemos dois tombos que prejudicaram bastante. Mas terminamos a temporada muito bem e agora vou descansar e me preparar para 2024″, adiantou o vice-campeão Brito. Ele ganhou seis provas e encerrou o ano como o maior vencedor da SuperBike Pro.

Também piloto da equipe satélite Honda, João Carneiro foi o terceiro colocado na corrida final, mesmo sem ter participado das duas últimas etapas pela SuperBike Pro, por estar em recuperação de lesão. Ele fechou o campeonato em quarto lugar da tabela. “Estou muito contente com o meu retorno, esta foi uma das minhas melhores corridas na Superbike Pro. Estou feliz demais com o trabalho da equipe e agora vou focar na pré-temporada, para o ano que vem ser melhor ainda”, projeta Carneiro. O time satélite Honda de motovelocidade é patrocinado por fluidos e lubrificantes Pro Honda, Pirelli, Seguros Honda, NGK e DID Correntes.

Na Honda Jr Cup, direcionada a pilotos de 8 a 16 anos, com as motocicletas Honda CG 160 Titan, Léo Marques venceu a corrida final e levou o título pelo segundo ano consecutivo. “Estou na categoria há três anos e ando de moto há quatro, é tudo uma questão de tempo. Quando cheguei na Honda Jr Cup, eu não era rápido, mas fui evoluindo, e o resultado está aí. Quero agradecer muito a minha avó e todos os meus patrocinadores”, comenta o talento de 13 anos.

Já a Copa Pro Honda CBR 650R tem um campeão inédito, o piloto Juninho Moreira, que também foi o vencedor da corrida final. “Lutei bastante o campeonato inteiro, tive dificuldades, e como o título estava encaminhado fui buscar a vitória na corrida final. Todo o esforço valeu a pena, quero agradecer os patrocinadores, equipe, minha família e todos que acreditam em mim”, conclui Moreira. Raquel Vaz conquistou o vice-campeonato. Lucas Bessa e Mauricio Laranjeira foram os campeões das subcategorias Light e Master, respectivamente.

SuperBike Brasil 2023

10ª etapa / Autódromo de Interlagos, São Paulo (SP)

Resultados extraoficiais (três primeiros)

Classificação final

Categoria SuperBike Pro



1 – Max Gerardo #41 – 206 pontos

2 – Guilherme Brito #44 – 191 pontos – Honda CBR 1000RR-R Fireblade SP

3 – Ramiro Gandola #3 – 163 pontos

4 – João Carneiro #14 – 109 pontos – Honda CBR 1000RR-R Fireblade SP

Copa Pro Honda CBR 650R/categoria Pro

1 – Juninho Moreira #84 – 194 pontos

2 – Raquel Vaz #199 – 157 pontos

3 – Pedro Foroni #45 – 120 pontos

Copa Pro Honda CBR 650R/categoria Light

1 – Lucas Bessa #111 – 174 pontos

2 – Cléber Araújo #333 – 130 pontos

3 – Higor Vidotto #319 – 130 pontos

Copa Pro Honda CBR 650R/categoria Master

1 – Mauricio Laranjeira #29 – 113 pontos

2 – Alexandre Colorado #27 – 93 pontos

3 – Chrystian Quick #377 – 86 pontos

Honda Jr Cup (motos Honda CG 160)

1 – Léo Marques #9 – 207 pontos

2 – Enzo Ximenes #12 – 195 pontos

3 – Miguel Garcia #96 – 143 pontos

Corridas da 10ª etapa

Categoria SuperBike Pro

1 – Guilherme Brito #44 – Honda CBR 1000RR-R Fireblade SP

2 – Maxi Gerardo #41

3 – João Carneiro #14 – Honda CBR 1000RR-R Fireblade SP

Copa Pro Honda CBR 650R/categoria Pro

1 – Juninho Moreira #84

2 – Matteo Bongiovani #128

3 – Raquel Vaz #199

Copa Pro Honda CBR 650R/categoria Light

1 – Chystian Quick #377

2 – Lucas Bessa #111

3 – Higor Vidotto #319

Copa Pro Honda CBR 650R/categoria Master

1 – Chystian Quick #377

2 – Alexandre Colorado #27

3 – Carlos Barcelos #65

Honda Jr Cup (motos Honda CG 160 Titan)

1 – Leo Marques #9

2 – Miguel Simon #131

3 – Gabriel Ferreira #4