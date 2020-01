Piloto português sofre acidente e morre durante etapa do Rally Dakar

EFE/EPA/ANDRE PAIN Essa é a primeira morte de um participante do Dakar em cinco anos



O piloto português Paulo Gonçalves, da equipe Hero, morreu neste domingo (12) durante a sétima etapa do Rally Dakar. O atleta de 40 anos sofreu um acidente com sua moto no quilômetro 263 da etapa entre Riad e Wadi Al Dawasir (Arábia Saudita), que teve a maior extensão cronometrada de todo o rali, com um total de 546 quilômetros de competição.

O piloto estava inconsciente e teve uma parada cardiorrespiratória quando um helicóptero da organização veio em seu socorro. Os médicos da prova tentaram reanimá-lo ainda no local, mas sem sucesso. Em seguida, levaram Gonçalves para o hospital Layla, na região de Riad, onde a morte foi confirmada.

Um dos pilotos que parou para ajudar o motociclista ferido foi o australiano Toby Price, da KTM, o último campeão do Dakar e o terceiro na classificação geral da edição atual. Price estava entre os que realizavam os melhores horários do dia nos primeiros setores da etapa.

O português participava de seu 13º Dakar. Em 2015 ele ficou com o vice-campeonato, seu melhor resultado na competição.

Essa é a primeira morte de um participante do Dakar em cinco anos, desde que o motociclista polonês Michal Hernik morreu de desidratação.

*Com EFE