Provável, chuva pode prejudicar Mercedes e ‘bagunçar’ GP da Hungria

Há 60% de chance de chover em Budapeste no treino de sábado e 80% na corrida de domingo

Antonin Vincent/EFE Segundo treino livre desta sexta-feira na Hungria foi disputado sob chuva, condição que deve se repetir no sábado e domingo



Lewis Hamilton e Valtteri Bottas preveem problemas para a Mercedes se o treino de classificação do grid, neo próximo sábado, 18, e o GP da Hungria, no domingo, 19, no circuito de Hungaroring, forem disputados debaixo de chuva. Há 60% de chance de chover na qualificação e 80% na corrida. Os dois pilotos, que dominaram a sessão de treino na manhã desta sexta-feira, 17, com pista seca, mas viram Sebastian Vettel, da Ferrari, ser o mais rápido na segunda atividade, com pista molhada, apontaram mudanças a serem feitas em seus carros caso chova. “Esta é uma pista realmente sensacional para pilotar no seco, mas complicada com água, pois fica com muito pouca aderência”, disse Hamilton, segundo colocado na classificação do Mundial de Fórmula 1, com 37 pontos, seis a menos que o companheiro de equipe. “O carro se comportou muito bem no treino em pista seca pela manhã, mas à tarde, no molhado, não tivemos muito o que fazer”, concluiu o seis vezes campeão mundial.

Hamilton prevê um treino classificatório e uma prova bastante equilibrados e com pouca diferença entre os tempos a serem obtidos pelos carros. “Não é um circuito dependente da potência dos carros. Com isso, acho que será uma disputa muito apertada. Espero um pelotão compacto. Seria fenomenal ver o que as Renault poderão fazer. As McLaren fazem um belo trabalho e as Racing Point podem surpreender”, afirmou o britânico, vencedor em sete oportunidades na Hungria. Ele vai tentar a 90ª pole position neste sábado. No domingo, vai atrás da 86.ª vitória.

Líder do Mundial após duas provas, com 43 pontos, Bottas afirmou que a equipe vai ter de trabalhar muito no fim de semana para ajustar o carro em boas condições, caso chova. “Precisamos encontrar um equilíbrio para os pneus, pois parece que vai chover mais no sábado e domingo.” Aos 30 anos, o finlandês acumula oito vitórias na principal categoria do automobilismo e vai em busca da 13ª pole.

*Com informações do Estadão Conteúdo