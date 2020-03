Quatro jogadores do Brooklyn Nets, entre eles Kevin Durant, estão com coronavírus

Reprodução Barclays Center, casa do Brooklyn Nets, em Nova Iorque



O Brooklyn Nets, da NBA, confirmou que quatro atletas estão com coronavírus. Em nota, o clube contou ter realizado testes em todo o elenco, mas não divulgou o nome dos infectados, embora a imprensa norte-americana confirme que Kevin Durant faz parte do grupo.

Apenas um dos quatro apresenta sintomas. Todos estão em isolamento, recebendo cuidados da equipe médica do

time. Agora, a liga chega a sete casos. Rudy Gobert e Donovan Mitchell, do Utah Jazz, e Christian Wood, do Detroit Pistons, também foram infectados.

A statement from the Brooklyn Nets: pic.twitter.com/QnETcDEHCJ — Brooklyn Nets (@BrooklynNets) March 17, 2020

Todas as pessoas que tiveram contato com os jogadores estão em contato com a equipe do Brooklyn Nets para monitoramento, inclusive os jogadores que disputaram partidas contra o clube recentemente.