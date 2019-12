Queniana Brigid Kosgei vence São Silvestre 2019 de ponta a ponta

ROBERTO CASIMIRO/FOTOARENA/ESTADÃO CONTEÚDO Corrida São Silvestre 2019 modalidade feminina



Brigid Kosgei, do Quênia, venceu a corrida de São Silvestre 2019 nesta terça-feira (31), em São Paulo, com extrema facilidade. Liderando a prova desde o início, a africana completou a prova com 48min54s, tornando-se a terceira atleta da modalidade a completar o circuito de 15 Km em menos de 50 minutos.

A vitória da queniana é a terceira consecutiva do país na São Silvestre. Nas últimas duas edições, as compatriotas Flomena Cheyech Daniel e Jemima Sumgong foram as ganhadoras.

Hoje, Brigid Kosgei liderou de ponta a ponta e chegou a flertar com o recorde entre as mulheres. Ela, no entanto, ficou atrás da também queniana Jemina Sumgong, que marcou 48min35s em 2016.

O Brasil, por sua vez, não tem um representante terminando a competição feminina em primeiro desde 2006, quando Lucélia Peres cruzou a linha de chegada na frente, na tradicional corrida de rua.

Na prova de 2019, a brasileira melhor colocada foi Graziele Zarri, que ficou em 11º, com o tempo de 54min56s.

