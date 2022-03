Rafael Nadal anuncia lesão na costela e para de competir por até seis semanas 

O espanhol vinha imbatível em 2022, com 20 vitórias, conquistando os títulos do Australian Open, ATP 250 de Melbourne e ATP 500 de Acapulco

EFE/EPA/WILL OLIVER Rafael Nadal ficará fora das quadras de quatro a seis semanas



Rafael Nadal usou suas redes sociais na manhã desta terça-feira, 22, para comunicar que sofreu uma nova lesão após a disputa do Indian Wells. Através do Twitter, o tenista informou diagnosticado com uma fissura na costela e lamentou o fato de ficar fora das quadras de quatro a seis semanas. O espanhol, vale lembrar, sentiu falta de ar durante a última competição, preocupando seus fãs. “Voltei à Espanha e imediatamente fui visitar minha equipe médica para fazer os exames após a final de Indian Wells que joguei com desconforto. Acontece que eu tenho uma rachadura de estresse em uma das minhas costelas e ficarei fora por 4 a 6 semanas”, declarou.

“Esta não é uma boa notícia e eu não esperava isso. Estou afundado e triste porque depois do início da temporada eu me diverti muito. Cheguei a uma parte muito importante do ano com sentimentos muito bons e bons resultados. Mas ei, sempre tive esse espírito de luta e superação e o que vou fazer é ter paciência e trabalhar duro depois da minha recuperação. Mais uma vez agradeço a todos pelo apoio”, lamentou o número 3 do mundo, que vinha imbatível em 2022, com 20 vitórias, conquistando os títulos do Australian Open, ATP 250 de Melbourne e ATP 500 de Acapulco. Fora das quadras, ele não disputará o Master 1.000 de Miami e o de Monte Carlo.